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الأهلي يطمئن على جاهزية ديانج لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

2/13/2024 4:33:35 AM
(MENAFN- Youm7) اطمأن الجهاز الطبي بالنادى الاهلي برئاسة أحمد جاب الله
خلال مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، علي جاهزية المالي اليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للسفر مع الأحمر غدا للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا.



واشتكي ديانج من كدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في ودية الاهلي السبت الماضي ولكن اللاعب حصل على راحة ليتعافي من الكدمة وأن كان الجهاز الطبي سيطمأن على اللاعب في مران اليوم.



وانتظم المالى أليو ديانج فى تدريبات الأهلى عقب انتهاء رحلة منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، ليصبح جاهزاً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.



ويخوض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانا صباحيا غدا الأربعاء ثم يستقل الطائرة الخاصة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.



واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف"
فى رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائرمن أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة هناك.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر غداً الاربعاء استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل 16 فبراير، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.












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