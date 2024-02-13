سمو أمير البلاد يتوجه إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة دولة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 2 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي خليفة العذبي الصباح ومعالي الشيخ علي جابر الأحمد الصباح ومعالي الشيخ خليفة عبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح ومعالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ فواز سعود الناصر السعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)
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