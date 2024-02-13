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مسؤولة صحية: الأمراض المزمنة سبب رئيسي لـ 79 بالمئة من إجمالي الوفيات بالكويت

2/13/2024 4:33:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 13 – 2 (كونا) -- قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الدكتورة عبير البحوه إن نسبة الوفيات بسبب الأمراض المزمنة بلغت نحو 79 في المئة من إجمالي عدد الوفيات في الكويت وهي تودي بحياة نحو 41 مليون شخص سنويا ما يعادل 74 في المئة من إجمالي الوفيات في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقتها البحوه اليوم الثلاثاء في افتتاح ورشة عمل عن مخاطر الأمراض المزمنة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت بعنوان (الكويت تتحرك..متحدون من أجل الصحة البدنية).
وأضافت أن الورشة تركز على أحد أهم عوامل الخطورة المسببة لكثير من الأمراض المزمنة على مستوى العالم والشرق الأوسط لاسيما الكويت مشيرة إلى ارتفاع نسب الخمول البدني ودعوات دول العالم إلى التشجيع على الحركة والنشاط البدني كل حسب عمره ولياقته وقدرته البدنية.
وأفادت بأن الورشة تهدف إلى الإسهام في نشر الوعي الصحي وتقديم الخطط والسياسات التي من شأنها تشجيع المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية على الحركة وتجنب الخمول البدني وما يسببه من أمراض مزمنة كثيرة.
وذكرت أن أمراض القلب والأوعية الدموية في الكويت تمثل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة وتبلغ نسبتها 41 في المئة تليها نسبة وفيات السرطانات بنسبة 15 في المئة فيما بلغت نسبة أمراض الجهاز التنفسي 3 في المئة والسكري 3 في المئة أيضا.
وأشارت إلى ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري والاختلافات الكبيرة في أنماط الخمول حسب الجنس والتدرج الاجتماعي والجغرافي في الكويت موضحة أن البيانات تشير إلى أن حوالي 67 في المئة من السكان البالغين في الكويت غير نشيطين بشكل كاف.
وقالت البحوه إنه طبقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية في التقرير العالمي لممارسة النشاط البدني لعام 2022 فإن تكلفة الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة غير السارية في الكويت تبلغ أكثر من 25 مليون دينار كويتي سنويا (نحو 75 مليون دولار أمريكي) ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 27 مليون دينار (نحو 83 مليون دولار).
وأوضحت أن المواظبة على النشاط البدني له الكثير من الفوائد الصحية فهو يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وسرطان الثدي والقولون فضلا عن منع ارتفاع ضغط الدم ومنع زيادة الوزن والسمنة ويحسن الصحة العقلية والنوم والوظيفة الإدراكية ونوعية الحياة.
وأكدت أن وزارة الصحة تهدف إلى تقليل نسب الخمول البدني بنسبة 15 في المئة بحلول العام 2030 تماشيا مع أجندة أهداف التنمية المستدامة وما توفره خطة عمل منظمة الصحة العالمية من إجراءات فعالة.(النهاية)

م ر ف / خ د ع




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