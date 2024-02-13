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محطات ومواقف في مسيرة العلاقات الكويتية - البحرينية

2/13/2024 4:33:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (توثيق)
المنامة - 13- 2 (كونا) -- في إطار المسيرة التاريخية الراسخة تمضي العلاقات الكويتية - البحرينية المتجذرة بخطى ثابتة نحو رؤى طموحة مستمدة قوتها من روابط مشتركة ليس على مستوى القيادات فحسب بل بما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من أواصر الدم والنسب والمصير الواحد أيضا.
ومرت العلاقات الكويتية - البحرينية بمحطات تاريخية بارزة ما جعلها تزداد متانة وقوة مع الزمن وتؤكد أن ما يربط البلدين هو مصير مشترك.
ويتبادر الى الاذهان كلمات تترجم وتعكس قوة الروابط الاخوية وعمق اواصر الحب والاحترام بين القيادتين والحكومتين والشعبين على جميع المستويات وهي التي قالها المغفور له سمو امير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه أثناء الغزو العراقي الغاشم (هم جدهم جدي وجدي لهم جد.. واعيالهم هم شعرة من فؤادي).
واختصرت هذه الكلمات علاقات ضاربة في عمق التاريخ امتدت لعقود طويلة من التآخي والانسجام بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتؤكد الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين قوة ومتانة العلاقات الثانية لاسيما ان استمرارها يعطي مؤشرات قوية على حرصهما على الانطلاق بالعلاقات المشتركة نحو مجالات أرحب بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما الكريمين.
كما تعكس هذه الزيارات عمق العلاقات الثنائية المتجذرة وما تتميز به من توافق في الرؤى والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتستذكر الكويت الموقف الشجاع لمملكة البحرين ودورها المحوري منذ اليوم الاول للغزو العراقي الغاشم للكويت في الثاني من اغسطس 1990 بتقديم الدعم اللوجستي لقوات التحالف.
وتجلى دور قوة دفاع البحرين بفروعها الثلاثة البرية والجوية والبحرية في حرب تحرير الكويت لتمتزج دماء جنود البحرين البواسل مع أشقائهم من الكويت لتخلد أسمى صور التضحية والفداء.
وساهمت المملكة في صياغة قرارات إدانة الغزو العراقي والدعوة إلى انسحاب النظام الغاشم من الأراضي الكويتية بالكامل بالإضافة الى موقفها الداعم لعودة الشرعية الى دولة الكويت في كافة المحافل الدولية.
واحتضنت البحرين الاسر الكويتية والتي قدر عددها آنذاك بنحو 12 ألف فرد وتم تشكيل لجنة تعنى بشؤونهم فضلا عن تواصل جهود المملكة فيما بعد التحرير سواء من خلال الدعم الطبي أو إصلاح البنية الأساسية.
وبعد التحرير مباشرة قام سمو امير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بزيارة الكويت في 19 يونيو 1991 للتهنئة بعودة الشرعية الكويتية وزوال الاحتلال العراقي الغاشم وعودتها إلى أبنائها حيث قال سموه "إنها لمن اسعد الساعات أن نلتقي بأخينا صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الصباح على ارض الكويت بعد أن زالت الغمة من هذه الارض الطيبة وعادت الكويت إلى أبنائها".
وتقديرا لموقف البحرين توجه سمو امير الكويت المغفور له الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح رحمه الله بعد ذلك الى البحرين ليعرب عن شكره وتقدير الكويت لكل ما قدمته البحرين من مواقف نبيلة لن تنساها الكويت وستظل محل تقدير وامتنان.
وتكرر التعاضد نفسه بين البلدين خلال عام 2003 إبان حرب العراق حين توجهت مجموعة القتال السابعة البحرينية إلى الكويت للمشاركة في الحفاظ على أمنها أثناء دخول القوات الأمريكية إلى العراق لخلع النظام العراقي البائد.
كما ان للكويت وقفات مشرفة مع البحرين من خلال دعمها ومشاركتها في كل الجهود التي تصب في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في البحرين.
وشهدت العلاقات البحرينية - الكويتية على مدار العقود الماضية تطورا ملموسا على كافة الأصعدة والمستويات لاسيما منذ إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين الشقيقين في عام 2001 وصولا إلى عقد دورتها العاشرة بالمنامة في 2019 وتوقيع ثماني اتفاقيات في مجال التعاون الدبلوماسي والقنصلي والسياحي والجوي والثقافي والتربوي والإعلامي ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في مجالات متعددة.
وفي عام 2013 جرى توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع إنمائية في المملكة بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي.
كما تشهد العلاقات الاقتصادية ايضا تطورا إيجابيا يشمل التعاون بكافة المجالات بفضل ما تتميز به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 113 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 وبنسبة 10 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 إضافة إلى نمو الاستثمارات الكويتية المباشرة في المملكة إلى نحو 5ر2 مليار دولار.
وعلى الصعيد الشعبي تتميز العلاقات الكويتية - البحرينية بأنها علاقات نسب وقربى على أعلى المستويات فضلا عن أن كثيرا من العوائل في البحرين قريبة من نظيراتها في الكويت الأمر الذي يفسر تقارب الطابع الاجتماعي والحميمية في العادات والتقاليد والثقافة بين البلدين.
ويسعى البلدان الشقيقان بشكل دؤوب الى تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد نموا ملحوظا كل يوم على جميع المستويات والارتقاء بها نحو افاق أرحب وفق ركائز الاخوة التي رسخها الاباء والاجداد.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك في زيارة دولة. (النهاية)

خ ن ع /



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