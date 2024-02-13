تداعيات العدوان على جنوبي لبنان.. مقتل العشرات ونزوح وأضرار وتعطل للتعليم والأعمال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من كلوفيس الشويفاتي (تقرير اخباري)
بيروت - 13 - 2 (كونا) -- أدى عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي على مناطق جنوبي لبنان منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر الماضي إلى مقتل واصابة العشرات والى حركة نزوح كثيفة إضافة الى التسبب بأضرار هائلة في المنازل والأراضي الزراعية والحرجية وفي البنى التحتية.
وأثر العدوان كثيرا على الاقتصاد اللبناني المأزوم اصلا حيث تراجعت الاعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والخدمات اضافة الى تعطل المدارس والمعاهد بشكل كامل او جزئي في جنوبي لبنان.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) الرسمية عن "المقاومة" في بياناتها المتلاحقة منذ 8 اكتوبر الماضي أن اكثر من 170 من عناصرها قتلوا في المواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي فيما سجلت السلطات الطبية في لبنان مقتل نحو 25 مدنيا نتيجة قصف جيش الاحتلال بينهم 3 صحافيين هم مصور وكالة (رويترز) عصام العبدالله ومراسلة قناة (الميادين) فرح عمر وزميلها المصور ربيع المعماري وقتلوا بعدما استهدفتهم طائرات جيش الاحتلال اثناء تأدية عملهم.
أما بالنسبة لحركة النزوح من الأماكن المستهدفة فقال المنسق الاعلامي في وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات (صور) بلال قشمر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عدد النازحين من القرى الحدودية التي تشهد مواجهات عسكرية منذ اكثر من اربعة اشهر تخطى الـ 30 الفا وهم موزعون على قرى قضاء (صور) ويوجد نحو 1000 نازح في خمسة مراكز ايواء وفق اخر تحديث لأرقام وحدة ادارة الكوارث.
وأضاف قشمر ان اتحاد بلديات قضاء (صور) يعمل منذ بداية العدوان على تأمين مستلزمات الايواء والحصص الغذائية للنازحين بالتعاون مع جمعيات ومنظمات دولية ومحلية كما تقوم جمعيات تعنى بالشؤون الطبية بجولات على مراكز الايواء الخمسة وتقدم فحوصات وأدوية مجانية للنازحين الموجودين فيها.
ولفت الى ان حجم الدمار في القرى الحدودية بلغ نحو 20 بالمئة نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي الجوي والمدفعي ما احدث دمارا كبيرا في ظل وضع اقتصادي صعب و"محدودية الامكانيات لدى المؤسسات الحكومية".
وأوضح قشمر ان النازحين من القرى الجنوبية يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ولم يتمكنوا من جني محاصيلهم بسبب تعرض مساحات كبيرة من الثروة الحرجية والأشجار المثمرة للقصف بالقذائف الفوسفورية الحارقة والسامة ما خلف اضرارا كبيرة.
وقدرت مؤسسات احصائية حجم النزوح في جنوبي لبنان بنحو 70 الف نازح يسكن القسم الاكبر منهم في منازل يملكونها او استأجروها في العاصمة بيروت ومحيطها او في منازل اقرباء لهم وفنادق في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال رئيس الهيئة العليا اللبنانية للاغاثة اللواء محمد خير ل(كونا) ان الحرب التي القت بثقلها على جنوبي لبنان لا يمكن مسح اضرارها وتقديرها بالكامل قبل انتهاء العمليات العسكرية مشيرا الى ان مسح الاضرار يحتاج الى لجنة مشتركة تضم الهيئة والحكومة والجيش اللبناني.
وأضاف خير ان الاموال الاحتياطية في صندوق الهيئة العليا للاغاثة "قد نفدت" ولم تتلق الهيئة اي مساعدات من الجهات والمؤسسات الدولية وان كل بلدات ومناطق الشريط الحدودي تقدمت بطلبات للمساعدة بسبب الاضرار في المنازل والمزروعات والطرقات.
واشار الى ان الطلب كبير للحصول على مساعدات غذائية وطبية موضحا ان اعمال المساعدة مقتصرة على بعض الحاجات الضرورية بتمويل من الحكومة اللبنانية "وقد تلقينا وعودا بمساعدات خارجية لهيئة الاغاثة ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن".
ومن جهتها اصدرت وزارة الزراعة اللبنانية تقريرا بالأضرار في جنوبي لبنان حتى 20 يناير الماضي مشيرة إلى اندلاع 613 حريقا تسببت بها قنابل الفوسفور الحارقة في 55 بلدة منها 43 في محافظة النبطية و12 في محافظة الجنوب.
وقالت الوزارة في تقريرها ان مساحة الاراضي المحروقة بالكامل في البلدات الحدودية اللبنانية تجاوزت 2000 دونم (مليونا متر مربع) وبلغت مساحة الاراضي الزراعية والحرجية المتضررة 6000 دونم (6 ملايين متر مربع) طاولت أكثر من 50 ألف شجرة زيتون وعشرات آلاف اشجار الصنوبر والسنديان والاشجار الزراعية والحمضيات.
وأفادت احصاءات وزارة الزراعة بنفوق 350 ألف طائر ونحو الف رأس من المواشي باستهداف 6 مزارع فيما تضررت 90 خيمة زراعية و320 قفير نحل.
ومن الناحية التربوية اطلقت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية مشروع مدارس الاستجابة للطوارئ الذي يؤمن التعليم الاكاديمي لحوالي 7000 تلميذ والتعليم في القطاع المهني والتقني لنحو 3500 تلميذ آخرين الى جانب اشراك المعلمين في جلسات تدريب منتظمة على الأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
وكانت وزارة التربية اصدرت قرارا اقفلت بموجبه جميع المدارس الخاصة والرسمية في القرى الحدودية وحددت ضمن خطة الطوارئ التعليمية عشر مدارس وعشرة مراكز تدريب ضمن مبادرة (مرونة التعليم) لإنشاء بيئات تعليمية آمنة بمساعدة منظمات (يونيسف) و(يونسكو) وبرنامج الأغذية العالمي التابعة للامم المتحدة.
من جهته قال رئيس بلدية بلدة (الماري) الحدودية يوسف فياض ل(كونا) ان العدوان أثر كثيرا على بلدته الحدودية مشيرا الى ان معظم سكانها يعتاشون من الزراعة وقد تعرضت اراضيهم للقصف بالقنابل الفوسفورية التي اتلفت اكثر من 1500 شجرة زيتون اضافة الى الاضرار في مزروعات الفاكهة والخضار.
وأضاف فياض انه تم اقفال المدرسة الرسمية الوحيدة في البلدة وانتقل قسم من الطلاب الى مدارس منطقة (حاصبيا) رغم الخطر في تنقلهم لان طريق البلدة تعرض للقصف.
واشار الى ان اهالي البلدة لم يتلقوا اي مساعدات باستثناء بعض المساعدات الغذائية التي قدمها "مجلس الجنوب" (تابع للحكومة اللبنانية ويهتم بإعمار الجنوب) وهم بحاجة ماسة الى مواد طبية ومواد الاسعافات الاولية داعيا الى تعويض المزارعين الذين فقدوا محاصيلهم ومورد رزقهم.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمالي والأمين العام المساعد لاتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو ل(كونا) ان تداعيات العدوان على حدود لبنان الجنوبية طاولت قطاعات السياحة والخدمات والنقل بشكل أساسي وتأثرت بشكل مباشر حركة الوافدين والسياح الى لبنان بسبب الخوف من توسع الحرب في اية لحظة.
واضاف قانصو ان الكثير من الوافدين الى لبنان ألغوا حجوزاتهم بعدما أوقفت بعض شركات الطيران رحلاتها الى بيروت خلال شهر ديسمبر الماضي مشيرا الى ان "الاستقرار الاقتصادي والنقدي الهش" الذي يشهده لبنان سجل خسائر تقدر بنحو مليار دولار على صعيد الإيرادات السياحية خلال موسم السياحة الشتوية.
واشار الى ان تداعيات كلفة النزوح وارتفاع نسب البطالة و"الهجرة الهيكلية" ستكون كبيرة مع تفاقم العجز المالي للدولة اللبنانية التي تعاني اصلا من ضعف في الجباية في اقتصاد يرزح تحت ضغوط كبيرة.
وأوضح ان توسع الحرب في لبنان ستكون له تداعيات قاسية جدا على القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والسياحية وعلى البنى التحتية كما سيؤثر على الواقع النقدي والمعيشي والاجتماعي من شح في العملة الصعبة وفي السلع المستوردة مثل الطاقة والمواد الأولية والغذائية.
وذكر قانصو ان الحكومة اللبنانية قدرت خسائر حرب يوليو عام 2006 بأكثر من 3ر5 مليار دولار معتبرا ان هذه الخسائر المسجلة منذ 17 عاما تعني "اننا سنكون أمام خسائر متوقعة قد لا تقل عن 8 مليارات دولار لأي حرب مفتوحة تمتد لفترة شهر خلال عام 2024".
وبين ان نسب التضخم العالمية بلغت متوسطا سنويا قدره 4 بالمئة منذ عام 2006 وحتى اليوم الامر الذي سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد اللبناني في ظل الظروف الحالية.
وأكد قانصو ان اسواق الجنوب والمؤسسات الصناعية والتجارية والمحلات "وحتى تلك البعيدة عن اماكن المواجهات" اقفلت بنسبة 25 بالمئة مشيرا الى ان القسم الباقي منها يعمل بالحد الادنى وسط تخوف من توسع الاعمال العدائية. (النهاية)
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