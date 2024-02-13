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تداعيات العدوان على جنوبي لبنان.. مقتل العشرات ونزوح وأضرار وتعطل للتعليم والأعمال

2/13/2024 4:33:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من كلوفيس الشويفاتي (تقرير اخباري)
بيروت - 13 - 2 (كونا) -- أدى عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي على مناطق جنوبي لبنان منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر الماضي إلى مقتل واصابة العشرات والى حركة نزوح كثيفة إضافة الى التسبب بأضرار هائلة في المنازل والأراضي الزراعية والحرجية وفي البنى التحتية.
وأثر العدوان كثيرا على الاقتصاد اللبناني المأزوم اصلا حيث تراجعت الاعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والخدمات اضافة الى تعطل المدارس والمعاهد بشكل كامل او جزئي في جنوبي لبنان.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) الرسمية عن "المقاومة" في بياناتها المتلاحقة منذ 8 اكتوبر الماضي أن اكثر من 170 من عناصرها قتلوا في المواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي فيما سجلت السلطات الطبية في لبنان مقتل نحو 25 مدنيا نتيجة قصف جيش الاحتلال بينهم 3 صحافيين هم مصور وكالة (رويترز) عصام العبدالله ومراسلة قناة (الميادين) فرح عمر وزميلها المصور ربيع المعماري وقتلوا بعدما استهدفتهم طائرات جيش الاحتلال اثناء تأدية عملهم.
أما بالنسبة لحركة النزوح من الأماكن المستهدفة فقال المنسق الاعلامي في وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات (صور) بلال قشمر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عدد النازحين من القرى الحدودية التي تشهد مواجهات عسكرية منذ اكثر من اربعة اشهر تخطى الـ 30 الفا وهم موزعون على قرى قضاء (صور) ويوجد نحو 1000 نازح في خمسة مراكز ايواء وفق اخر تحديث لأرقام وحدة ادارة الكوارث.
وأضاف قشمر ان اتحاد بلديات قضاء (صور) يعمل منذ بداية العدوان على تأمين مستلزمات الايواء والحصص الغذائية للنازحين بالتعاون مع جمعيات ومنظمات دولية ومحلية كما تقوم جمعيات تعنى بالشؤون الطبية بجولات على مراكز الايواء الخمسة وتقدم فحوصات وأدوية مجانية للنازحين الموجودين فيها.
ولفت الى ان حجم الدمار في القرى الحدودية بلغ نحو 20 بالمئة نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي الجوي والمدفعي ما احدث دمارا كبيرا في ظل وضع اقتصادي صعب و"محدودية الامكانيات لدى المؤسسات الحكومية".
وأوضح قشمر ان النازحين من القرى الجنوبية يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ولم يتمكنوا من جني محاصيلهم بسبب تعرض مساحات كبيرة من الثروة الحرجية والأشجار المثمرة للقصف بالقذائف الفوسفورية الحارقة والسامة ما خلف اضرارا كبيرة.
وقدرت مؤسسات احصائية حجم النزوح في جنوبي لبنان بنحو 70 الف نازح يسكن القسم الاكبر منهم في منازل يملكونها او استأجروها في العاصمة بيروت ومحيطها او في منازل اقرباء لهم وفنادق في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال رئيس الهيئة العليا اللبنانية للاغاثة اللواء محمد خير ل(كونا) ان الحرب التي القت بثقلها على جنوبي لبنان لا يمكن مسح اضرارها وتقديرها بالكامل قبل انتهاء العمليات العسكرية مشيرا الى ان مسح الاضرار يحتاج الى لجنة مشتركة تضم الهيئة والحكومة والجيش اللبناني.
وأضاف خير ان الاموال الاحتياطية في صندوق الهيئة العليا للاغاثة "قد نفدت" ولم تتلق الهيئة اي مساعدات من الجهات والمؤسسات الدولية وان كل بلدات ومناطق الشريط الحدودي تقدمت بطلبات للمساعدة بسبب الاضرار في المنازل والمزروعات والطرقات.
واشار الى ان الطلب كبير للحصول على مساعدات غذائية وطبية موضحا ان اعمال المساعدة مقتصرة على بعض الحاجات الضرورية بتمويل من الحكومة اللبنانية "وقد تلقينا وعودا بمساعدات خارجية لهيئة الاغاثة ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن".
ومن جهتها اصدرت وزارة الزراعة اللبنانية تقريرا بالأضرار في جنوبي لبنان حتى 20 يناير الماضي مشيرة إلى اندلاع 613 حريقا تسببت بها قنابل الفوسفور الحارقة في 55 بلدة منها 43 في محافظة النبطية و12 في محافظة الجنوب.
وقالت الوزارة في تقريرها ان مساحة الاراضي المحروقة بالكامل في البلدات الحدودية اللبنانية تجاوزت 2000 دونم (مليونا متر مربع) وبلغت مساحة الاراضي الزراعية والحرجية المتضررة 6000 دونم (6 ملايين متر مربع) طاولت أكثر من 50 ألف شجرة زيتون وعشرات آلاف اشجار الصنوبر والسنديان والاشجار الزراعية والحمضيات.
وأفادت احصاءات وزارة الزراعة بنفوق 350 ألف طائر ونحو الف رأس من المواشي باستهداف 6 مزارع فيما تضررت 90 خيمة زراعية و320 قفير نحل.
ومن الناحية التربوية اطلقت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية مشروع مدارس الاستجابة للطوارئ الذي يؤمن التعليم الاكاديمي لحوالي 7000 تلميذ والتعليم في القطاع المهني والتقني لنحو 3500 تلميذ آخرين الى جانب اشراك المعلمين في جلسات تدريب منتظمة على الأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
وكانت وزارة التربية اصدرت قرارا اقفلت بموجبه جميع المدارس الخاصة والرسمية في القرى الحدودية وحددت ضمن خطة الطوارئ التعليمية عشر مدارس وعشرة مراكز تدريب ضمن مبادرة (مرونة التعليم) لإنشاء بيئات تعليمية آمنة بمساعدة منظمات (يونيسف) و(يونسكو) وبرنامج الأغذية العالمي التابعة للامم المتحدة.
من جهته قال رئيس بلدية بلدة (الماري) الحدودية يوسف فياض ل(كونا) ان العدوان أثر كثيرا على بلدته الحدودية مشيرا الى ان معظم سكانها يعتاشون من الزراعة وقد تعرضت اراضيهم للقصف بالقنابل الفوسفورية التي اتلفت اكثر من 1500 شجرة زيتون اضافة الى الاضرار في مزروعات الفاكهة والخضار.
وأضاف فياض انه تم اقفال المدرسة الرسمية الوحيدة في البلدة وانتقل قسم من الطلاب الى مدارس منطقة (حاصبيا) رغم الخطر في تنقلهم لان طريق البلدة تعرض للقصف.
واشار الى ان اهالي البلدة لم يتلقوا اي مساعدات باستثناء بعض المساعدات الغذائية التي قدمها "مجلس الجنوب" (تابع للحكومة اللبنانية ويهتم بإعمار الجنوب) وهم بحاجة ماسة الى مواد طبية ومواد الاسعافات الاولية داعيا الى تعويض المزارعين الذين فقدوا محاصيلهم ومورد رزقهم.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمالي والأمين العام المساعد لاتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو ل(كونا) ان تداعيات العدوان على حدود لبنان الجنوبية طاولت قطاعات السياحة والخدمات والنقل بشكل أساسي وتأثرت بشكل مباشر حركة الوافدين والسياح الى لبنان بسبب الخوف من توسع الحرب في اية لحظة.
واضاف قانصو ان الكثير من الوافدين الى لبنان ألغوا حجوزاتهم بعدما أوقفت بعض شركات الطيران رحلاتها الى بيروت خلال شهر ديسمبر الماضي مشيرا الى ان "الاستقرار الاقتصادي والنقدي الهش" الذي يشهده لبنان سجل خسائر تقدر بنحو مليار دولار على صعيد الإيرادات السياحية خلال موسم السياحة الشتوية.
واشار الى ان تداعيات كلفة النزوح وارتفاع نسب البطالة و"الهجرة الهيكلية" ستكون كبيرة مع تفاقم العجز المالي للدولة اللبنانية التي تعاني اصلا من ضعف في الجباية في اقتصاد يرزح تحت ضغوط كبيرة.
وأوضح ان توسع الحرب في لبنان ستكون له تداعيات قاسية جدا على القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والسياحية وعلى البنى التحتية كما سيؤثر على الواقع النقدي والمعيشي والاجتماعي من شح في العملة الصعبة وفي السلع المستوردة مثل الطاقة والمواد الأولية والغذائية.
وذكر قانصو ان الحكومة اللبنانية قدرت خسائر حرب يوليو عام 2006 بأكثر من 3ر5 مليار دولار معتبرا ان هذه الخسائر المسجلة منذ 17 عاما تعني "اننا سنكون أمام خسائر متوقعة قد لا تقل عن 8 مليارات دولار لأي حرب مفتوحة تمتد لفترة شهر خلال عام 2024".
وبين ان نسب التضخم العالمية بلغت متوسطا سنويا قدره 4 بالمئة منذ عام 2006 وحتى اليوم الامر الذي سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد اللبناني في ظل الظروف الحالية.
وأكد قانصو ان اسواق الجنوب والمؤسسات الصناعية والتجارية والمحلات "وحتى تلك البعيدة عن اماكن المواجهات" اقفلت بنسبة 25 بالمئة مشيرا الى ان القسم الباقي منها يعمل بالحد الادنى وسط تخوف من توسع الاعمال العدائية. (النهاية)

ك ب ش /



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