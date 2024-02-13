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كوريا الجنوبية والإمارات تجريان مناورات مشتركة على مكافحة الإرهاب

2/13/2024 4:33:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 13 - 2 (كونا) -- أجرت كوريا الجنوبية والإمارات مناورات مشتركة على مكافحة الإرهاب وسط جهود لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين في سيؤول القول إن الوحدة العسكرية الكورية الجنوبية (أخ) أجرت في الإمارات أخيرا أول تدريب مشترك لها هذا العام مع قوات الدولة المضيفة بهدف تعزيز القدرات المشتركة في عمليات مكافحة الإرهاب البرية والبحرية.
ومن جانبها قالت وحدة (أخ) في بيان إن الجانبين أجريا تدريبات مختلفة بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات إنقاذ الرهائن وإطلاق القناصة للنار من المروحيات والقتال من مسافة قريبة في إطار سيناريوهات اختطاف السفن ونقل الأسلحة بشكل غير قانوني من سفينة إلى سفينة.
وأضافت الوحدة انها تهدف إلى تنظيم فعاليات تدريبية أخرى موضحة أنها تستعد لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات الإماراتية هذا العام على توجيه الدعم بإطلاق النيران.
وتأتي المناورات الأخيرة في الوقت الذي تسعى سيؤول إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي حيث قام وزير الدفاع شين وون-سيك بزيارة الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع نظيره الإماراتي محمد المزروعي.
وخلال المحادثات اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة على أساس علاقات بلديهما التي تم الارتقاء بها إلى (شراكة استراتيجية خاصة) في عام 2018.
وتقوم وحدة (أخ) بمهام مختلفة في الإمارات منذ إنشائها في عام 2011 بما في ذلك توفير الحماية للمواطنين الكوريين الجنوبيين في المنطقة في حالات الطوارئ. (النهاية)

م ك / ط م ا



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