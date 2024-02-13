كوريا الجنوبية والإمارات تجريان مناورات مشتركة على مكافحة الإرهاب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 13 - 2 (كونا) -- أجرت كوريا الجنوبية والإمارات مناورات مشتركة على مكافحة الإرهاب وسط جهود لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين في سيؤول القول إن الوحدة العسكرية الكورية الجنوبية (أخ) أجرت في الإمارات أخيرا أول تدريب مشترك لها هذا العام مع قوات الدولة المضيفة بهدف تعزيز القدرات المشتركة في عمليات مكافحة الإرهاب البرية والبحرية.
ومن جانبها قالت وحدة (أخ) في بيان إن الجانبين أجريا تدريبات مختلفة بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات إنقاذ الرهائن وإطلاق القناصة للنار من المروحيات والقتال من مسافة قريبة في إطار سيناريوهات اختطاف السفن ونقل الأسلحة بشكل غير قانوني من سفينة إلى سفينة.
وأضافت الوحدة انها تهدف إلى تنظيم فعاليات تدريبية أخرى موضحة أنها تستعد لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات الإماراتية هذا العام على توجيه الدعم بإطلاق النيران.
وتأتي المناورات الأخيرة في الوقت الذي تسعى سيؤول إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي حيث قام وزير الدفاع شين وون-سيك بزيارة الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع نظيره الإماراتي محمد المزروعي.
وخلال المحادثات اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة على أساس علاقات بلديهما التي تم الارتقاء بها إلى (شراكة استراتيجية خاصة) في عام 2018.
وتقوم وحدة (أخ) بمهام مختلفة في الإمارات منذ إنشائها في عام 2011 بما في ذلك توفير الحماية للمواطنين الكوريين الجنوبيين في المنطقة في حالات الطوارئ. (النهاية)
م ك / ط م ا
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