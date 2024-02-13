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فريق (إكسبو 965) الكويتي ينظم مهرجان تراثيا بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية

2/13/2024 4:33:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 2 (كونا) -- نظم فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتي اليوم الثلاثاء مهرجان ومعرض (عيد وطن وتراث إكسبو الخليجي والبحري الثاني) بالتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بمشاركة واسعة من أصحاب الحرف بمشاركة خليجية.
وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية مريم العنزي في تصريح صحفي على هامش المعرض الذي أقيم في مدرسة فلسطين للبنين بالرميثية إن مثل هذه المعارض التراثية يستفيد منها طلبة المدارس بالدرجة الأولى لمعرفة تراث وطنهم وإبراز تاريخ الكويت.
وأضافت العنزي أن مشاركة التربية في الفعالية تنطلق من حرصها على دعم أصحاب الحرف التراثية والشباب الكويتي المبدع وأصحاب الهمم بالإضافة إلى تسليط الضوء على مهن الآباء والأجداد لدى طلبة المدارس والنشء.
من جانبه قال مؤسس الفريق الباحث محمد كمال في كلمة خلال افتتاح المعرض إنه دورته هذا العام تأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية وتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم وقرب الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس فريق (إكسبو 965).
وأضاف كمال أن أعضاء الفريق البالغ عددهم 185 عضوا متخصصون في 77 مجالا ما بين التراث والحرف والإبداع وشاركوا سابقا في إقامة 215 معرضا محليا و17 معرضا خارج الكويت موضحا أن سبعة من أعضاء الفريق حصلوا على جوائز عالمية.
ووجه الشكر إلى كل من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني لرعايتهم المعرض.
ودعا المواطنين والمقيمن الى زيارة المعرض الذي يقام على مدار ثلاثة ايام بفترتين صباحية ومسائية للتعرف على التراث البحري والبادية ومقتنيات البيت الكويتي القديم.
ويحتوى المعرض على مقتنيات وادوات قديمة من بينها عملات قديمة ومجسمات لسفن الغوص وأحجار نادرة إضافة الى مقتنيات الفن الإسلامي من مصاحف قديمة ومعادن وعملات إسلامية فضلا عن الاكلات الكويتية القديمة. (النهاية)

ف ر / م غ ع



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