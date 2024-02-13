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هيئة أسواق المال الكويتية تنال عضوية مجلس إدارة (الأيسكو) للعام الثاني على التوالي

2/13/2024 4:33:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 2 (كونا) -- أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الثلاثاء تزكيتها لمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) وممثلة لجنة الأسواق النامية والناشئة في مجلس الإدارة لسنتين (2024 - 2026) للمرة الثانية على التوالي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن لجنة الأسواق النامية والناشئة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تعتبر أكبر لجان المنظمة ويبلغ عدد أعضائها 115 عضوا من الدول يشكلون 75 في المئة من الأعضاء العاديين والمراقبين.
وأوضحت أن اللجنة تهدف إلى تطوير وتعزيز فاعلية الأسواق المالية الناشئة من خلال وضع الضوابط والمعايير التي من شأنها رفع كفاءة تلك الأسواق وتوفير برامج تدريبية للدول الأعضاء.
وذكرت الهيئة أنها تطمح إلى فتح آفاق جديدة من التعاون والاطلاع عن كثب على تجارب ممثلي الأسواق المتقدمة في مجالات تنظيم أسواق المال والرقابة عليها والأدوات الاستثمارية الجديدة والمتطورة والاستفادة من مشاركة مجلس إدارة منظمة (الأيسكو) في العديد من المنظمات والجهات الدولية.
وأكدت أن الهدف من تلك العضوية الاستفادة من تبادل الخبرات مما سيساهم ببالغ الأثر في تلبية الطموحات الرقابية والتشريعية في السوق المالي الكويتي وتحقيق الرؤى الاقتصادية المستقبلية والعمل ضمن أهداف رؤية الكويت 2035.
وأثنت هيئة أسواق المال الكويتية على جهود ودعم وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان لها لما له من تأثير على استمرار تقدمها.
وأسست الهيئة عام 2010 لتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. (النهاية)

م ك ع / م غ ع




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