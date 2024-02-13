هيئة أسواق المال الكويتية تنال عضوية مجلس إدارة (الأيسكو) للعام الثاني على التوالي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 2 (كونا) -- أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الثلاثاء تزكيتها لمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) وممثلة لجنة الأسواق النامية والناشئة في مجلس الإدارة لسنتين (2024 - 2026) للمرة الثانية على التوالي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن لجنة الأسواق النامية والناشئة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تعتبر أكبر لجان المنظمة ويبلغ عدد أعضائها 115 عضوا من الدول يشكلون 75 في المئة من الأعضاء العاديين والمراقبين.
وأوضحت أن اللجنة تهدف إلى تطوير وتعزيز فاعلية الأسواق المالية الناشئة من خلال وضع الضوابط والمعايير التي من شأنها رفع كفاءة تلك الأسواق وتوفير برامج تدريبية للدول الأعضاء.
وذكرت الهيئة أنها تطمح إلى فتح آفاق جديدة من التعاون والاطلاع عن كثب على تجارب ممثلي الأسواق المتقدمة في مجالات تنظيم أسواق المال والرقابة عليها والأدوات الاستثمارية الجديدة والمتطورة والاستفادة من مشاركة مجلس إدارة منظمة (الأيسكو) في العديد من المنظمات والجهات الدولية.
وأكدت أن الهدف من تلك العضوية الاستفادة من تبادل الخبرات مما سيساهم ببالغ الأثر في تلبية الطموحات الرقابية والتشريعية في السوق المالي الكويتي وتحقيق الرؤى الاقتصادية المستقبلية والعمل ضمن أهداف رؤية الكويت 2035.
وأثنت هيئة أسواق المال الكويتية على جهود ودعم وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان لها لما له من تأثير على استمرار تقدمها.
وأسست الهيئة عام 2010 لتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. (النهاية)
م ك ع / م غ ع
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