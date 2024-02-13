Tuesday, 13 February 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمو أمير البلاد يصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة دولة

2/13/2024 4:33:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 2 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
هذا وقد قام سرب من الطائرات العسكرية البحرينية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الأجواء البحرينية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
كما كان في استقبال سموه حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي ورئيس بعثة الشرف المرافقة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.
هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي خليفة العذبي الصباح ومعالي الشيخ علي جابر الأحمد الصباح ومعالي الشيخ خليفة عبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح ومعالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ فواز سعود الناصر السعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)

ت م




MENAFN13022024000071011013ID1107845212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث