البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر شواغر للطلبة على النظام التنافسي لعدد من التخصصات

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 13 شباط (بترا)- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء، عن توفر شواغر للراغبين بالدراسة لمرحلتي البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) في عدد من التخصصات.

وبينت الجامعة في بيان اليوم، أن القبول المباشر في التخصصات سيكون ضمن الحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية الصادرة عن وحدة تنسيق القبول الموحد للدورة التكميلية 2024 فقط.

ودعت جميع الطلبة الراغبين بالقبول الدخول إلى موقع الجامعة الإلكتروني/ بوابة القبولات، أو من خلال رابط القبول المباشر::8080/reg_forms/DirectAdmission

--(بترا)

أع/أ م /س س

13/02/2024 12:19:08