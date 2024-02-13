28473 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 شباط (بترا)-ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع .

وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28473 شهيدا و68146 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

13/02/2024 12:09:05