28473 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 شباط (بترا)-ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع .
وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28473 شهيدا و68146 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
13/02/2024 12:09:05
MENAFN13022024000117011021ID1107845209
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