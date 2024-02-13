Tuesday, 13 February 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


28473 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

2/13/2024 4:33:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 13 شباط (بترا)-ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع .
وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28473 شهيدا و68146 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
13/02/2024 12:09:05

MENAFN13022024000117011021ID1107845209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث