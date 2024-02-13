رئيس مجلس النواب: تحذيرات الملك تستوجب موقفا عربيا ودوليا لوقف جرائم الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن تحذيرات جلالة الملك عبد الله الثاني من محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين، تستوجب من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي تكثيف الجهود لمنع ارتكاب الاحتلال مجازر جديدة في رفح تضاف إلى سجله الدموي في الأراضي الفلسطينية، مثلما يتوجب العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والبدء فورا بالعمل لإيجاد أفق سياسي.

وأضاف الصفدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: لقد عبر جلالة الملك عن مواقف أردنية راسخة رافضة للحرب وتهجير الأشقاء الفلسطينيين، ويقف الأردنيون جميعهم خلف جلالته المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تمتين جبهتنا الداخلية خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية وبناء حالة من الوعي لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال الصفدي: لقد حملت القمة التي عقدها جلالة الملك مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مضامين ودلالات مهمة، تؤكد أهمية الدور الأردني وتأثيره في مراكز صناعة القرار الدولي، حيث يحظى جلالته بثقة وتقدير الأسرة الدولية لقاء مواقفه الساعية دوماً إلى تحقيق السلام وحل الأزمات عبر الحوار.

وأكد أن مجلس النواب وأبناء الشعب الأردني يقفون موقفا ثباتا خلف مواقف جلالة الملك وخلف المضامين التي عبر عنها جلالته من واشنطن بضرورة وقف الحرب في غزة والتحذير من أي هجوم على رفح، مشددا على ان محاولات تهجير الأشقاء إلى خارج غزة والضفة الغربية أمر لن يسمح به.

وقال رئيس مجلس النواب: نؤكد رفضنا لكل محاولات تقليص دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعليه يتوجب على المجتمع الدولي الإنصات للتحذيرات الملكية حيث لا يمكن لأي وكالة أممية أن تقوم بالدور الذي تؤديه (الأونروا)، مثلما يتوجب على الأسرة الدولية اتخاذ مواقف صلبة إزاء ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس، حيث يشير جلالة الملك إلى أن الغالبية العظمى من المصلين المسلمين لا يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى، وأن الكنائس أعربت عن قلقها حول القيود المتزايدة وغير المسبوقة، إضافة إلى التهديدات، فالتصعيد المستمر للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في القدس والتوسع في بناء المستوطنات غير القانونية سيؤديان إلى الفوضى بالمنطقة بأكملها.

وأكد الصفدي أهمية ما تضمنته القمة من توافق على معارضة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والعمل نحو تحقيق السلام عبر حل الدولتين، وهو ما عبر عنه جلالة الملك بوضوح وثبات بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، كحل وحيد يضمن الأمن والسلام للمنطقة بأسرها.

-- (بترا)

م خ/اص/ب ط

13/02/2024 12:15:32