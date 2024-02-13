الكرك: ناشطون يدعون لإعداد برامج للشباب للمشاركة بالمسيرة الوطنية

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الكرك 13 شباط (بترا) - محمد العساسفة وأثير الطراونة- دعا ناشطون في محافظة الكرك إلى ضرورة إعداد برامج للشباب بهدف المشاركة في المبادرات المجتمعية وتمكينهم من المساهمة في المسيرة الوطنية.

وأكدوا في حديث لوكالة الأنباء الأنباء الأردنية (بترا) أهمية العمل الشبابي القائم على مبدأ التشاركية فهو واحد من الاتجاهات المجتمعية المهمة التي تستهدف صقل الشخصية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية.

وأكد المحاضر غير المتفرغ في كلية الطب في جامعة مؤتة الدكتور محمود الحباشنة ضرورة تأهيل وتدريب طلبة الجامعات على برامج تؤهلهم وتساعدهم على صقل مهاراتهم قبل الانتقال من الحياة الأكاديمية النظرية في الجامعة إلى الحياة العملية والانخراط في سوق العمل.

فيما أشارت الناشطة الشبابية ورئيسة قسم التدقيق المالي في مديرية تربية قصبة الكرك ساره المجالي إلى أهمية تحفيز ريادة الأعمال عند الشباب لتساعدهم في ابتكار الحلول العملية التي تحفزهم على ابتكار رؤى وطنية ثاقبة تشجعهم على التفكير الابداعي وتعزز قدراتهم الذهنية وصولا إلى إدماجهم في الحياة العامة ومساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن قرية السماكية الواقعة في لواء القصر شمالي المحافظة قال الدكتور بشار الحجازين إن مشاركة الشباب في مناطق الرّيف والأحياء الشعبيّة بالأعمال التطوعيّة المُختلفة تساعد في بناء شخصيّاتهم وتقويتها، وتعزز من روح المُواطنة لديهم، وتجعلهم يُساهمون في مُساعدة الآخرين، ويُقدّمون لمُجتمعاتهم طاقاتهم الإيجابيّة.

وأكد منسق هيئة شباب كلنا الاردن عدي الحمايدة أن الشباب قوّةٌ اقتصاديّةٌ كبيرةٌ يُمكن استغلالها في التّنمية الشّاملة وتحفيزهم على الإبداع للحصول على أفكار رياديّة خلاّقة تساعد في زيادة الإنتاج والدّخل لهم الأمر الذي يضمن النّجاح والتقدّم للمُجتمع بمُختلف قطاعاته.

بدوره، قال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي إن المديرية مستمرة في تنفيذ مختلف الأنشطة والمبادرات الشبابية بالتعاون مع المراكز الشبابية التابعة لها في جميع أنحاء المحافظة انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في الاهتمام بالشباب ووضعهم على سلم الأولويات.

وأكد دور المديرية الدائم في تنظيم المحاضرات التوعوية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي عند أفراد المجتمع.

-- (بترا)

م ع/أط/س س

13/02/2024 11:54:17