الكرك: ناشطون يدعون لإعداد برامج للشباب للمشاركة بالمسيرة الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 13 شباط (بترا) - محمد العساسفة وأثير الطراونة- دعا ناشطون في محافظة الكرك إلى ضرورة إعداد برامج للشباب بهدف المشاركة في المبادرات المجتمعية وتمكينهم من المساهمة في المسيرة الوطنية.
وأكدوا في حديث لوكالة الأنباء الأنباء الأردنية (بترا) أهمية العمل الشبابي القائم على مبدأ التشاركية فهو واحد من الاتجاهات المجتمعية المهمة التي تستهدف صقل الشخصية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية.
وأكد المحاضر غير المتفرغ في كلية الطب في جامعة مؤتة الدكتور محمود الحباشنة ضرورة تأهيل وتدريب طلبة الجامعات على برامج تؤهلهم وتساعدهم على صقل مهاراتهم قبل الانتقال من الحياة الأكاديمية النظرية في الجامعة إلى الحياة العملية والانخراط في سوق العمل.
فيما أشارت الناشطة الشبابية ورئيسة قسم التدقيق المالي في مديرية تربية قصبة الكرك ساره المجالي إلى أهمية تحفيز ريادة الأعمال عند الشباب لتساعدهم في ابتكار الحلول العملية التي تحفزهم على ابتكار رؤى وطنية ثاقبة تشجعهم على التفكير الابداعي وتعزز قدراتهم الذهنية وصولا إلى إدماجهم في الحياة العامة ومساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن قرية السماكية الواقعة في لواء القصر شمالي المحافظة قال الدكتور بشار الحجازين إن مشاركة الشباب في مناطق الرّيف والأحياء الشعبيّة بالأعمال التطوعيّة المُختلفة تساعد في بناء شخصيّاتهم وتقويتها، وتعزز من روح المُواطنة لديهم، وتجعلهم يُساهمون في مُساعدة الآخرين، ويُقدّمون لمُجتمعاتهم طاقاتهم الإيجابيّة.
وأكد منسق هيئة شباب كلنا الاردن عدي الحمايدة أن الشباب قوّةٌ اقتصاديّةٌ كبيرةٌ يُمكن استغلالها في التّنمية الشّاملة وتحفيزهم على الإبداع للحصول على أفكار رياديّة خلاّقة تساعد في زيادة الإنتاج والدّخل لهم الأمر الذي يضمن النّجاح والتقدّم للمُجتمع بمُختلف قطاعاته.
بدوره، قال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي إن المديرية مستمرة في تنفيذ مختلف الأنشطة والمبادرات الشبابية بالتعاون مع المراكز الشبابية التابعة لها في جميع أنحاء المحافظة انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في الاهتمام بالشباب ووضعهم على سلم الأولويات.
وأكد دور المديرية الدائم في تنظيم المحاضرات التوعوية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي عند أفراد المجتمع.
-- (بترا)
م ع/أط/س س
13/02/2024 11:54:17
MENAFN13022024000117011021ID1107845207
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