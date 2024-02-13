الجامعة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع آدا الأذربيجانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - أبرمت الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع جامعة "آدا" الأذربيجانية، بهدف تطوير التعاون في المجالات الأكاديمية.

وبحسب بيان الجامعة، وقع المذكرة رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وعن جامعة "آدا" الأذربيجانية نائب رئيسها الدكتور فريز إسماعيل زادة، بحضور نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي الدكتور فالح السواعير، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور صفوان الشياب، والوفد المرافق لنائب رئيس جامعة "آدا".

وبموجب المذكرة، ستُؤطَّر سبل التعاون في المجالات الأكاديمية، وتُقام الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات المشتركة بما يعود بالفائدة على الطرفين، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين لأغراض التدريس والتدريب على المعلومات والمواد الأكاديمية والبحثية، كما تتضمن المذكرة، التي تستمر لأربع سنوات، إمكانية تبادل الخبرات وتقديم الدعم وتمكين الطلبة من ذوي الاعاقة.

وأكد عبيدات، عقب التوقيع، أهمية مذكرة التفاهم فيما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات، والتزام الجامعة بتعزيز الشراكات الدولية.

بدوره أعرب زادة، عن سعادته بإبرام هذا التعاون، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتعزيز وتطوير البيئة التعليمية المشتركة.

يشار إلى أن جامعة "آدا" الأذربيجانية تأسست بمرسوم رئاسي عام 2014، وهي مؤسسة حكومية للتعليم العالي تعمل على تقديم برامج البكالوريوس والدراسات العليا مع السعي للنهوض بالأبحاث العلمية، وتعد الوريث القانوني للأكاديمية الدبلوماسية الأذربيجانية وجامعة تكنولوجيا المعلومات، حيث دُمجتا في كانون الثاني 2014 لإنشاء جامعة "آدا".

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

13/02/2024 11:53:02