النزاهة وأبو ظبي للمحاسبة يبحثان سبل تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)





عمَّان 13 شُباط (بترا)-بحث رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي و رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد أبو شبص، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبرات والتجارب،وذلك على هامش المشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد حاليًا بدبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" .

وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة وعضو المجلس حازم المجالي وعدد من المسؤولين في جهاز أبو ظبي للمحاسبة الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين الجانبين والتنسيق في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين في الهيئة والجهاز .

وتأتي مشاركة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في أعمال القمة العالمية للحكومات تلبيةً للدعوة الموجهة لها من جهاز أبوظبي للمحاسبة للمشاركة بالجلسات النقاشية المتعلقة بدور أجهزة الرقابة في حماية الموارد العامة للدول، ودور هيئات مكافحة الفساد في حماية المال العام.

يُشار إلى أن هذه النسخة من القمة التي تستمر حتى يوم غد الاربعاء، تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

--(بترا)





ب ص/ اص / س س

13/02/2024 11:22:50