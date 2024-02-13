النزاهة وأبو ظبي للمحاسبة يبحثان سبل تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 13 شُباط (بترا)-بحث رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي و رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد أبو شبص، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبرات والتجارب،وذلك على هامش المشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد حاليًا بدبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" .
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة وعضو المجلس حازم المجالي وعدد من المسؤولين في جهاز أبو ظبي للمحاسبة الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين الجانبين والتنسيق في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين في الهيئة والجهاز .
وتأتي مشاركة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في أعمال القمة العالمية للحكومات تلبيةً للدعوة الموجهة لها من جهاز أبوظبي للمحاسبة للمشاركة بالجلسات النقاشية المتعلقة بدور أجهزة الرقابة في حماية الموارد العامة للدول، ودور هيئات مكافحة الفساد في حماية المال العام.
يُشار إلى أن هذه النسخة من القمة التي تستمر حتى يوم غد الاربعاء، تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.
--(بترا)
ب ص/ اص / س س
13/02/2024 11:22:50
MENAFN13022024000117011021ID1107845205
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