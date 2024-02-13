اصابات جراء قذيفة اسرائيلية على معبر رفح

اصابات جراء قذيفة اسرائيلية على معبر رفح
التاريخ
2/13/2024 4:33:04 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 شباط (بترا) - أصيب عدد من المواطنين جراء سقوط قذيفة أطلقها الاحتلال الاسرائيلي في صالة معبر رفح البري الخارجية جنوب قطاع غزة.
وقال مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر، إن قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت جدار الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.
من جهة اخرى، استشهدت طفلة بالعناية المركزة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المجمع.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
13/02/2024 11:18:50
MENAFN13022024000117011021ID1107845204
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