الخارجية الفلسطينية تدين انتهاكات المستوطنين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 شباط (بترا) - اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد جرائم المستوطنين المتطرفين اليهود بالضفة الغربية، استخفافا بالعقوبات الأميركية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية.
ودانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، انتهاكات واعتداءات مليشيات المستعمرين المتطرفين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن غفير وسموتريتش وأتباعهما.
وأشارت إلى أن تصعيد جرائم المستوطنين ومليشياتهم في هذه الفترة خاصة، دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، مطالبة بفرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة ومليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية.
ودعت الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أعلنت أمس الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستعمرون ويهدد استقرار الضفة الغربية.
كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية في الأول من شهر شباط الحالي إجراءً مماثلا.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
13/02/2024 11:11:14
MENAFN13022024000117011021ID1107845203
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