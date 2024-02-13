العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية في رفح

العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية في رفح
التاريخ
2/13/2024 4:33:03 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)-حذرت منظمة العفو الدولية، من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف.
وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" الليلة الماضية،إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول الماضي، فيما تستعد اسرائيل لشن عملية برية فيها ،محذرة من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" في رفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص / س س
13/02/2024 11:09:27
MENAFN13022024000117011021ID1107845202
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