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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

2/13/2024 4:33:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 13 شباط (بترا) - استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب محمد شريـف سلمي (20 عاما)، خلال تواجده بمركبته في منطقة "البيرين"، ما أدى لإصابته في الصدر والكتفين والرأس، واستشهاده.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
13/02/2024 09:39:40

MENAFN13022024000117011021ID1107845198

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