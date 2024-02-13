استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية
التاريخ
2/13/2024 4:33:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 شباط (بترا) - استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب محمد شريـف سلمي (20 عاما)، خلال تواجده بمركبته في منطقة "البيرين"، ما أدى لإصابته في الصدر والكتفين والرأس، واستشهاده.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
13/02/2024 09:39:40
MENAFN13022024000117011021ID1107845198
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