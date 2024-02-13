مقتل 3 من عناصر الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوبي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصره في معارك جنوبي قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه إلى 569 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مقاتلين احتياطيين من الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي أصيبا إيضا بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهما، بحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي.
وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى الجيش منذ الـ27 من تشرين الأول الماضي عندما بدأت المناورة البرية في قطاع غزة إلى 232، وإلى 569 منذ السابع من من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
13/02/2024 09:28:05
MENAFN13022024000117011021ID1107845197
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