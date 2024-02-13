Tuesday, 13 February 2024 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 3 من عناصر الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوبي غزة

2/13/2024 4:32:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصره في معارك جنوبي قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه إلى 569 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مقاتلين احتياطيين من الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي أصيبا إيضا بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهما، بحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي.
وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى الجيش منذ الـ27 من تشرين الأول الماضي عندما بدأت المناورة البرية في قطاع غزة إلى 232، وإلى 569 منذ السابع من من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
13/02/2024 09:28:05

MENAFN13022024000117011021ID1107845197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث