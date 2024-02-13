مقتل 3 من عناصر الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوبي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصره في معارك جنوبي قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه إلى 569 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مقاتلين احتياطيين من الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي أصيبا إيضا بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهما، بحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي.

وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى الجيش منذ الـ27 من تشرين الأول الماضي عندما بدأت المناورة البرية في قطاع غزة إلى 232، وإلى 569 منذ السابع من من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ / ا ص /س س

13/02/2024 09:28:05