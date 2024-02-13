رايتس ووتش: إجبار 1.7 مليون فلسطيني برفح على الإخلاء أمر كارثي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن إجبار إسرائيل 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجدداً "غير قانوني، وستكون له عواقب كارثية".
وطالبت المنظمة الحقوقية في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" الليلة الماضية، المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع"، مشددة على أنه "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة".
وشهدت رفح فجر أمس الاثنين، ليلة دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.
--(بترا)
رصد/أغ / اص /س س
13/02/2024 09:12:02
MENAFN13022024000117011021ID1107845196
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