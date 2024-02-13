بايدن:هدنة مؤقتة في غزة لستة أسابيع قيد البحث

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 13شباط ( بترا ) - قال الرئيس الأميركي جو بايدن،مساء الاثنين، إن اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة مع وقف "لستة أسابيع على الأقل" للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس ، هو حاليا قيد البحث .

وبحسب صحيفة واشنطن تايمز ، شدّد الرئيس الأميركي مجدّدا على "وجوب حماية" المدنيين الفلسطينيين في رفح في حال شنّت إسرائيل عملية عسكرية برية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

--(بترا)

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13/02/2024 08:53:44