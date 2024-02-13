زواج المغنى العالمى آشر من حبيبته جينيفر جويكوتشيا فى لاس فيجاس

MENAFN - Youm7) أعلن المغنى العالمى آشر زواجه من حبيبته جينيفر جويكوتشيا، الفنان الحائز على جائزة جرامي البالغ من العمر 45 عامًا وحبيبته البالغة من العمر 40 عاماتزوجا في لاس فيجاس يوم 11 فبراير الجارى، بعد أن ظهر المغني في حفل Super Bowl LVIII.

تبادل الزوجان الوعود في Terrace Gazebo في Vegas Weddings، وهي كنيسة زفاف خارجية تتسع لـ 30 ضيفًا، وكانت والدة آشر، جونيتا باتون، شاهدة الزوجين، وفقًا لشهادة الزواج.

آشر وجينيفر جويكوتشيا





وقال المسؤول الإعلامى عن المغنى لمجلة PEOPLE في بيان حصري: "يمكننا أن نؤكد أن آشر وجنيفر جويكوتشيا اتخذا الخطوة التالية في علاقتهما وتزوجا ليلة الأحد في لاس فيجاس محاطين بالأصدقاء المقربين والعائلة، وكلاهما يتطلع إلى الاستمرار في تربية أطفالهما معًا محاطين بالحب ويشكران الجميع على التمنيات الطيبة".

بعد المباراة الكبيرة، خرج الثنائي معًا في لاس فيجاس، وتم تصوير آشر وهو يرتدي خاتمًا ذهبيًا على إصبعه الأيسر.



