مرشحو حفل الأوسكار فى حفل الغداء السنوي فى لوس أنجلوس .. صور

MENAFN - Youm7) أقيم حفل غداء منذ ساعات لمرشحى جائزة الأوسكار ، واجتمع النجوم في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس، والمقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار فى مارس المقبل على مسرح دولبى فى الولايات المتحدة الامريكية .

الأوسكار

وبالرغم من عدم ترشحهما لجائزة الأوسكار ألا أنه حضر كل من النجمة العالمية

مارجوت روبي، والمخرجة جريتا جيرويج، وكما حضر النجم العالمى مارك رافلو مرتدا شارة دعم لـ غزة.

يضم الحفل بمجموعة من أفضل المواهب لهذا العام ويمثل العد التنازلي لمدة شهر واحد للعرض الكبير في 11 مارس المقبل.

وحضر عدد كبير من النجوم على رأسهم

مارتن سكورسيزى، إيما ستون إلى ستيرلنج كيه براون وبرادلي كوبر، وغيرهم.



