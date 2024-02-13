أمير صلاح الدين صديق مخلص لـ حسن الرداد فى مسلسل محارب

(MENAFN
- Youm7) يواصل الفنان أمير صلاح
الدين
تصوير مشاهده في مسلسل " محارب " بطولة النجم حسن الرداد
ويجسد دور صديق بطل المسلسل حسن الرداد المخلص الذى
تجمعهم عدد كبير من المشاهد
التي تعتبر من المشاهد المحورية بالمسلسلومسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، بطولة عدد كبير من النجوم ويحكى قصة ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" كل من حسن الرداد، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.
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من كواليس
مسلسل " محارب"
فى سياق مختلف أقيمت ا مؤخرا ت بمعبد الأقصر، المؤتمر الصحفى لتكريم النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورتها الثالثة عشرة، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.
في البداية قال السيناريست سيد فؤاد: "حسن الرداد من المتواجدين معنا في المهرجان من بداياته، وقدم من قبل حفل افتتاح إحدى الدورات، وفى هذا العام قررنا أن نكرمه على تميزه الفني، لأن التميز عند الفنان لا يرتبط بمدة عمله في المهنة ولكن بما قدمه من أعمال وعاش مع الجمهور".
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