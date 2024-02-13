أمير صلاح الدين صديق مخلص لـ حسن الرداد فى مسلسل محارب

MENAFN - Youm7) يواصل الفنان أمير صلاحالدينتصوير مشاهده في مسلسل " محارب " بطولة النجم حسن الردادويجسد دور صديق بطل المسلسل حسن الرداد المخلص الذىتجمعهم عدد كبير من المشاهدالتي تعتبر من المشاهد المحورية بالمسلسلومسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، بطولة عدد كبير من النجوم ويحكى قصة ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" كل من حسن الرداد، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

من كواليس

مسلسل " محارب"





فى سياق مختلف أقيمت ا مؤخرا ت بمعبد الأقصر، المؤتمر الصحفى لتكريم النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورتها الثالثة عشرة، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.

في البداية قال السيناريست سيد فؤاد: "حسن الرداد من المتواجدين معنا في المهرجان من بداياته، وقدم من قبل حفل افتتاح إحدى الدورات، وفى هذا العام قررنا أن نكرمه على تميزه الفني، لأن التميز عند الفنان لا يرتبط بمدة عمله في المهنة ولكن بما قدمه من أعمال وعاش مع الجمهور".