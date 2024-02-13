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وفاة عازف الكمان محمد فريد فى السعودية وأبو الليف ينعيه عبر فيس بوك

2/13/2024 4:32:26 AM
(MENAFN- Youm7)
اعلن الفنان نادر أبو الليف في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة صديقه محمد فريد
عازف الكمان بالسعودية،
وكشف عن انه كان صديق الطفولة وزميل الدراسة وقال انه جثمانه سيحضر
غدا إلى مطار القاهرة عائدا من الرياض
وقال
ابو الليف :في البوست انتقل إلي رحمة الله صديقي وزميل الدراسة وأجدع وأخلص صديق وزميل الطفولة عازف الكمان (محمد فريد)
إلي اللقاء في الجنة ونعيمها يارب ياغالي وسيصل الجثمان غدا من الرياض بالسعودية إلي مطار القاهرة بأمر الله"





كان قد وأعلن المطرب نادر أبو الليف منذ فترة
وفاة شقيقه عادل، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".
وكتب أيمن بهجت قمر: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".
عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة
وغيرها.








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