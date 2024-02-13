ماجدة الرومي ترد على انتقادات حديثها عن لبنان خلال حفلها الأخير

MENAFN - Youm7) تعرضت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لهجوم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اقتطاع جزء من فيديو لها خلال حفلها الأخير في أبو ظبي، وخلاله تشيد ماجدة الروبي بأبو ظبي، وفي نفس التوقيت تبرز شكل الخراب والدمار الموجود حاليا في بلدها لبنان.

حيث قالت ماجدة الرومي خلال الفيديو المنتشر لها على موقع "x": "اشتقنا لأبو ظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار، الله يديم هذه الأرض الطيبة بركة ونعمة، اللي متل ما احنا جايين من لبنان مكان ما بنعيش، أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترف في حقنا، الله يديم ها البلد الحبيب ويحفظه ويحفظ عزه".

ماجدة الرومي





ولكن بعد التعليقات السلبية ضدها، ردت ماجدة الرومي على ذلك من خلال نشر فيديو آخر لها من نفس الحفل وهو استكمال لحديثها عن لبنان وحبها لها على الرغم من الصعاب التي تمر به حاليا، إذ قالت خلال الفيديو: "منتظرينكم في الصيف، بعدو بلدنا حلو، وبعدو جنة ، وراح يبقى، ومهما عملوا فينا ومهما أجرموا، تاكدوا إن الكلمة الأخيرة لربنا، لبنان عنده رب".

وكانت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، أعادت طرح الأغنية الوطنية "على باب مصر"، على حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قامت بـ غنائها في حفلها الأول الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021، بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن.

وجاء هذا الحفل الغنائي المثمر لـ الفنانة ماجدة الرومي، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.

جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.