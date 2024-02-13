إيه هى دماغ الفشار؟ وما علاقتها بالاستخدام اليومى للموبايل؟

(MENAFN
- Youm7) قد يشعر البعض بعدم القدرة على التركيز أثناء العمل، ربما قد يكون ذلك إشارة إلى المعاناة مما يسمى فى علم النفس بـ"دماغ الفشار"، حيث قال عالم النفس السريرى الدكتور دانيال جليزر، إن دماغ الفشار يعنى ميل انتباهنا وتركيزنا إلى القفز بسرعة من شىء إلى آخر، مثل فرقعة حبات الذرة، ولهذا سميت هذه الحالة باسم "دماغ الفشار"، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
الإفراط فى استخدام هاتف المحمول
وأوضح الدكتور دانييل أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعى يشجع سلوك الدماغ من خلال توفير تدفق مستمر من المحفزات، مثل الإشعارات والمشاركات الجديدة والإعلانات والمزيد، وكلها تتنافس على جذب انتباهنا، وهذا يهيئ أدمغتنا للتعود على الإلهاءات المتكررة والإشباع الفورى وتوقعها، ونتيجة لذلك، تصبح الأنشطة التى تتطلب تركيزًا مستمرًا مثل القراءة أو مشاريع العمل أو المحادثات الشخصية أكثر صعوبة.
عدم القدرة على التركيز
وأشار إلى أن الحل يكمن فى تجنب التعامل مع التكنولوجيا لوقت معين، والتركيز على القيام بمهمة معينة، وحذف التطبيقات بشكل دورى، ما يساعد فى استعادة السيطرة والتركيز.
ونصح التقرير أيضاً باستخدام الهاتف المحمول لغرض معين، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق هدف معين أيضاً، وقال معالج التنويم المغناطيسى وعالم النفس آرون سورتيس: "إذا كان هاتفك أو وسائل التواصل الاجتماعى تسيطر على حياتك، فيجب أن تحصل على استراحة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.. هذا هو الحد الأدنى من الوقت الذى ستشعر فيه بأى شكل من أشكال الفائدة، وبدلاً من ذلك فإن إنشاء مسافة مادية بين الشخص وبين هاتفه، قد يساعد فى ذلك أيضاً.
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