إيه هى دماغ الفشار؟ وما علاقتها بالاستخدام اليومى للموبايل؟

MENAFN - Youm7) قد يشعر البعض بعدم القدرة على التركيز أثناء العمل، ربما قد يكون ذلك إشارة إلى المعاناة مما يسمى فى علم النفس بـ"دماغ الفشار"، حيث قال عالم النفس السريرى الدكتور دانيال جليزر، إن دماغ الفشار يعنى ميل انتباهنا وتركيزنا إلى القفز بسرعة من شىء إلى آخر، مثل فرقعة حبات الذرة، ولهذا سميت هذه الحالة باسم "دماغ الفشار"، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

الإفراط فى استخدام هاتف المحمول

وأوضح الدكتور دانييل أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعى يشجع سلوك الدماغ من خلال توفير تدفق مستمر من المحفزات، مثل الإشعارات والمشاركات الجديدة والإعلانات والمزيد، وكلها تتنافس على جذب انتباهنا، وهذا يهيئ أدمغتنا للتعود على الإلهاءات المتكررة والإشباع الفورى وتوقعها، ونتيجة لذلك، تصبح الأنشطة التى تتطلب تركيزًا مستمرًا مثل القراءة أو مشاريع العمل أو المحادثات الشخصية أكثر صعوبة.

عدم القدرة على التركيز

وأشار إلى أن الحل يكمن فى تجنب التعامل مع التكنولوجيا لوقت معين، والتركيز على القيام بمهمة معينة، وحذف التطبيقات بشكل دورى، ما يساعد فى استعادة السيطرة والتركيز.

ونصح التقرير أيضاً باستخدام الهاتف المحمول لغرض معين، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق هدف معين أيضاً، وقال معالج التنويم المغناطيسى وعالم النفس آرون سورتيس: "إذا كان هاتفك أو وسائل التواصل الاجتماعى تسيطر على حياتك، فيجب أن تحصل على استراحة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.. هذا هو الحد الأدنى من الوقت الذى ستشعر فيه بأى شكل من أشكال الفائدة، وبدلاً من ذلك فإن إنشاء مسافة مادية بين الشخص وبين هاتفه، قد يساعد فى ذلك أيضاً.