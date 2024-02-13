مدفع وعربة فول.. إسراء تستعد للاحتفال بشهر رمضان على طريقتها الخاصة

MENAFN - Youm7) أسابيع قليلة ويُهل علينا شهررمضان المبارك، لذا استعدت "إسراء أنور" من دخل غرفة مليئة بالفوم والكارتون والأقمشة الملونة، للاحتفال بالشهرالكريم، على طريقتها الخاصة فقامت بصنع وتجهيز عدد من المجسمات المعبرة عن شهر رمضان التي ترابطنا بذكريات الطفولة، من صناعة بوجي وطمطم، فطوطة والكبير أوي، لذا نستعرض خلال السطور التالية أصل الحكاية.

بالورق والكرون بدأت إسراء مشروعها

قالت إسراء أنور في حديثها لـ اليوم السابع:" الموضوع ليس بصدفة، لكنه حب منذ الطفولة، أعشق الرسم والتعبيرعما بداخلي عن طريقه، لم اتوقف بسبب دعم والداي لي بقوة ، بعد تخرجي في كلية التربية الفنية، فهو كان بمثابة الحائط القوي الذي استند عليه، فكنت حريصة على أن يكون هناك ابتكارات جديدة حبنا في أن أشاهد الفرحة تملئ وجه "أبي".

وتابعت أنور:" فكرة المجسمات أهلت عليا منذ 7 سنوات، فبدأت في تطوير الفكرة التجربة عن طريق الورق الكارتون وغيره، لحين الوصول إلى النتيجة التي ترضيني، بدأت بالعمل على الأقمشة، وبدأت أتفهم أي نوع يناسب هذا العمل، لحين الإحتراف بتصميم أبرز الأشكال بطريقة احترافية، فتحت لي باب رزق في تصميم

بعض الأشكال لأماكن تخص الحضانات، ومن هنا بدات الفكرة تتحول لمشروع وتصبح مصدر رزق

بالنسبة لي، أحيانا شغلي هو سبب قوي لخروجي من أي حالة نفسية أنا بكون عايشة فيها".

فطوطة شخصيات رمضان زمان أهم المجسمات

وتقول: "أشتغلت بكل أنواع الأقمشة، وحرصت على أن يكون لدي وقت للعمل ما بين البيت والأولاد والزوج، لأن كل شهر رمضان يتم الطلب مني لعمل عدة مجسمات

بأشكال مختلفة، بالفعل بدأت في عمل المجسمات لأماكن عامة أو للمنزل، بالإضافة إلى عمل مجسمات خاصة لي بسبب ارتفاع الأسعار بدأت أصنع مجسمات ويتم تأجريها

بمبلغ بسيط".

وتحكي:" صنعت لأكثر من مجسم كبير الحجم، من الممكن أن يأخذ من 3 أيام

لـ لأسبوع شغل، بشتغل في اليوم أكثر من 6 ساعات أو أقل، مفيش وقت معين وعلى حسب كل مجسم وحجمه، بدأت هذ العام بعمل عربة الفول، المدفع والعروسة، بجانب بعض المجسمات من

فطوطة، والكبير، عدد كبير من الشخصيات التي تحكى الذكريات القديمة" .

ابراهيم نصر





إسراء انور ومجسمات رمضان





سمير غانم وفوائد المهندس





سمير غانم





عادي امام





عربية الفول للاحتفال برمضان





فطوطة





فؤائد المهندس





مجسم رمضانمجسم للاستعداد لشهر رمضانمجسمات رمضان بشكل جديد



