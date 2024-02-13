مدفع وعربة فول.. إسراء تستعد للاحتفال بشهر رمضان على طريقتها الخاصة

(MENAFN
- Youm7) أسابيع قليلة ويُهل علينا شهررمضان المبارك، لذا استعدت "إسراء أنور" من دخل غرفة مليئة بالفوم والكارتون والأقمشة الملونة، للاحتفال بالشهرالكريم، على طريقتها الخاصة فقامت بصنع وتجهيز عدد من المجسمات المعبرة عن شهر رمضان التي ترابطنا بذكريات الطفولة، من صناعة بوجي وطمطم، فطوطة والكبير أوي، لذا نستعرض خلال السطور التالية أصل الحكاية.
بالورق والكرون بدأت إسراء مشروعها
قالت إسراء أنور في حديثها لـ اليوم السابع:" الموضوع ليس بصدفة، لكنه حب منذ الطفولة، أعشق الرسم والتعبيرعما بداخلي عن طريقه، لم اتوقف بسبب دعم والداي لي بقوة ، بعد تخرجي في كلية التربية الفنية، فهو كان بمثابة الحائط القوي الذي استند عليه، فكنت حريصة على أن يكون هناك ابتكارات جديدة حبنا في أن أشاهد الفرحة تملئ وجه "أبي".
وتابعت أنور:" فكرة المجسمات أهلت عليا منذ 7 سنوات، فبدأت في تطوير الفكرة التجربة عن طريق الورق الكارتون وغيره، لحين الوصول إلى النتيجة التي ترضيني، بدأت بالعمل على الأقمشة، وبدأت أتفهم أي نوع يناسب هذا العمل، لحين الإحتراف بتصميم أبرز الأشكال بطريقة احترافية، فتحت لي باب رزق في تصميم
بعض الأشكال لأماكن تخص الحضانات، ومن هنا بدات الفكرة تتحول لمشروع وتصبح مصدر رزق
بالنسبة لي، أحيانا شغلي هو سبب قوي لخروجي من أي حالة نفسية أنا بكون عايشة فيها".
فطوطة شخصيات رمضان زمان أهم المجسمات
وتقول: "أشتغلت بكل أنواع الأقمشة، وحرصت على أن يكون لدي وقت للعمل ما بين البيت والأولاد والزوج، لأن كل شهر رمضان يتم الطلب مني لعمل عدة مجسمات
بأشكال مختلفة، بالفعل بدأت في عمل المجسمات لأماكن عامة أو للمنزل، بالإضافة إلى عمل مجسمات خاصة لي بسبب ارتفاع الأسعار بدأت أصنع مجسمات ويتم تأجريها
بمبلغ بسيط".
وتحكي:" صنعت لأكثر من مجسم كبير الحجم، من الممكن أن يأخذ من 3 أيام
لـ لأسبوع شغل، بشتغل في اليوم أكثر من 6 ساعات أو أقل، مفيش وقت معين وعلى حسب كل مجسم وحجمه، بدأت هذ العام بعمل عربة الفول، المدفع والعروسة، بجانب بعض المجسمات من
فطوطة، والكبير، عدد كبير من الشخصيات التي تحكى الذكريات القديمة" .
ابراهيم نصر
إسراء انور ومجسمات رمضان
سمير غانم وفوائد المهندس
سمير غانم
عادي امام
عربية الفول للاحتفال برمضان
فطوطة
فؤائد المهندس
مجسم رمضان
مجسم للاستعداد لشهر رمضان
مجسمات رمضان بشكل جديد
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