طاهية بريطانية تخبز كعكة بالحجم الطبيعى لتايلور سويفت علشان بتقدر فنها..صور

(MENAFN
- Youm7) استحوذت لارا ماسون، وهى خبازة علمت نفسها بنفسها من المملكة المتحدة، على انتباه مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بإبداعها الرائع، وهو كعكة بالحجم الطبيعى لا يظهر عليها سوى مغنية البوب العالمية تايلور سويفت ، صُنعت هذه التحفة الفنية الصالحة للأكل من نكهة الفانيليا الحمراء المخملية، وقد استهلكت 38 ساعة من وقت ماسون، وتم توزيعها بعناية على مدار الأسبوع لضمان الكمال، وتعبيرًا عن إلهامها وراء هذا المفهوم، كشفت ماسون عن رغبتها الطويلة الأمد فى تكريم تايلور سويفت من خلال مواهبها فى الطهى.
كعكة الحجم الطبيعى
وقالت لصحيفة The Guardian: "لطالما أردت أن أصنع كعكة تايلور سويفت، لأنها، على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت على رأس قائمة الجميع"، وأضافت أنها استخدمت مكونات تبلغ قيمتها 130 كيلوجرامًا لإعداد الكعكة: "أنا أحبها ، أنا لست من جمهور سويفت المتشددين ، لكننى أقدر موسيقاها وحقيقة أنها قدوة للنساء".
الكعكة
سبب آخر لخبز هذه الكعكة، بالنسبة إلى ماسون، كان مدفوعًا باقتراب مباراة سوبر بول وهي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم وتُلعب في أوائل فبراير، وهو أيضا الحدث الذى تعتز به ماسون بسبب حبهما المشترك لاتحاد كرة القدم الأمريكى.
كعكة تايلور سويفت
اغتنمت ماسون هذه اللحظة، ودمجت إعجابها بسويفت مع إثارة مباراة السوبر بول، مما أدى إلى ابتكار فريد من نوعه، حيث قالت: "لم أتمكن مطلقا من صنع كعكة، لكن من الواضح أن بطولة Super Bowl قادمة، وأنا وزوجى نستمتع حقًا بالدورى الوطنى لكرة القدم الأمريكية، لذا، بجمع الأمرين معا، كانت الفرصة المثالية للمضى قدمًا فى ذلك".
منذ نشرها حصدت الصورة ما يقرب من 7000 مشاهدة إلى جانب عدد كبير من التعليقات التى تشيد بموهبة ميسون الاستثنائية.
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