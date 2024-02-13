طاهية بريطانية تخبز كعكة بالحجم الطبيعى لتايلور سويفت علشان بتقدر فنها..صور

MENAFN - Youm7) استحوذت لارا ماسون، وهى خبازة علمت نفسها بنفسها من المملكة المتحدة، على انتباه مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بإبداعها الرائع، وهو كعكة بالحجم الطبيعى لا يظهر عليها سوى مغنية البوب العالمية تايلور سويفت ، صُنعت هذه التحفة الفنية الصالحة للأكل من نكهة الفانيليا الحمراء المخملية، وقد استهلكت 38 ساعة من وقت ماسون، وتم توزيعها بعناية على مدار الأسبوع لضمان الكمال، وتعبيرًا عن إلهامها وراء هذا المفهوم، كشفت ماسون عن رغبتها الطويلة الأمد فى تكريم تايلور سويفت من خلال مواهبها فى الطهى.

كعكة الحجم الطبيعى

وقالت لصحيفة The Guardian: "لطالما أردت أن أصنع كعكة تايلور سويفت، لأنها، على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت على رأس قائمة الجميع"، وأضافت أنها استخدمت مكونات تبلغ قيمتها 130 كيلوجرامًا لإعداد الكعكة: "أنا أحبها ، أنا لست من جمهور سويفت المتشددين ، لكننى أقدر موسيقاها وحقيقة أنها قدوة للنساء".

الكعكة

سبب آخر لخبز هذه الكعكة، بالنسبة إلى ماسون، كان مدفوعًا باقتراب مباراة سوبر بول وهي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم وتُلعب في أوائل فبراير، وهو أيضا الحدث الذى تعتز به ماسون بسبب حبهما المشترك لاتحاد كرة القدم الأمريكى.

كعكة تايلور سويفت

اغتنمت ماسون هذه اللحظة، ودمجت إعجابها بسويفت مع إثارة مباراة السوبر بول، مما أدى إلى ابتكار فريد من نوعه، حيث قالت: "لم أتمكن مطلقا من صنع كعكة، لكن من الواضح أن بطولة Super Bowl قادمة، وأنا وزوجى نستمتع حقًا بالدورى الوطنى لكرة القدم الأمريكية، لذا، بجمع الأمرين معا، كانت الفرصة المثالية للمضى قدمًا فى ذلك".

منذ نشرها حصدت الصورة ما يقرب من 7000 مشاهدة إلى جانب عدد كبير من التعليقات التى تشيد بموهبة ميسون الاستثنائية.