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الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان..الأحد

2/13/2024 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18/2/2024، وحتى يوم الخميس 14/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21 بالمدينة.



وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1 : 50، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 19/2/2024، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/2/2024، والقطع من 151 : 167، بذات المجاورة، والقطع من 1 : 27، بالمجاورة الثانية، يوم الأربعاء 21/2/2024.



وأضاف المهندس علاء منيع، أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 28 : 77، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع من 78 : 127، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع من 128 : 177، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع من 178 : 227، يوم الثلاثاء 27/2/2024، والقطع مع 228 : 277، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع من 278 : 327، يوم الخميس 29/2/2024.



وأشار" منيع " إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 : 50، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 4/3/2024، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5/3/2024، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع من 201 : 223، يوم الخميس 7/3/2024، وتم تخصيص الأيام من الأحد 10/3/2024 : الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.



وأوضح رئيس الجهاز أنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، ومعهم ما يفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.












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