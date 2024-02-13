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البورصة المصرية.. ارتفاع جماعى للمؤشرات بمستهل التعاملات

2/13/2024 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،
منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 28530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 34186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12164 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 9713 نقطة.
















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