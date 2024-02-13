كيف نقاوم الانهيارات النفسية؟ دليل المقاومة الصلبة في كتاب فنسنت ديرى

(MENAFN
- Youm7) يمثل كتابhow we break
لفنسنت ديرى دليلاً نفسيًا يمكن اعتباره كبسولات لمقاومة لحظات الانهيار من المنظور النفسى فهو دليل خبير دارس لعلم النفس وعلم وظائف الأعضاء حيث يستعرض ماذا يحدث عندما يتم دفع عقولنا وأجسادنا إلى ما هو أبعد من حدودها؟
فنسنت ديري هو طبيب نفساني صحي أمضى سنوات في مساعدة مرضاه على التغلب على كل ما تلقيه عليهم الحياة وفي كتابه "كيف ننكسر؟"، كتب كتابًا لنا جميعًا ما نشعر به أحيانًا إن وصلنا إلى نقطة الانهيار.
بالاعتماد على دراسات الحالة السريرية، والأبحاث العلمية المتطورة، والقصص الشخصية الحميمة والمراجع من الفلسفة والأدب والسينما، يقدم كتاب "كيف ننكسر؟" رؤية جديدة معزية للنضال الإنساني اليومي.
ويشير ديري إلى أن الصدمات الكبيرة في الحياة نادرة نسبيً والأكثر شيوعًا هو عندما تسوء أشياء كثيرة في وقت واحد، أو نتعرض لفترات طويلة من الصعوبة أو عدم الاستقرار.
يقول في كتابه: عندما ينكمش العالم إلى لا شيء سوى تأقلمنا اليومي، نصبح تعساء، قلقين، يائسين، منهكين. وبعبارة أخرى، ننكسر.
ويبين لنا أن الانهيار يحدث عندما تصبح نفس الأنظمة التي تمكننا من التنقل عبر الحياة غير منتظمة ولكن إذا فهمنا كيف يؤثر تعب الحياة علينا، فستكون لدينا فرصة أفضل للتغلب على أوقات الإرهاق والتوتر والتعب واليأس من خلال تزويدنا بفهم أفضل لما يحدث لنا عندما نكافح. للتأقلم، وتقديم حجة جريئة لقوة الراحة والتعافيز
في النهاية يمكن اعتبار كتاب How We Break مؤلفا يرسم المسار خلال الأوقات الصعبة.
MENAFN13022024000132011024ID1107845178
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.