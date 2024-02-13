كيف نقاوم الانهيارات النفسية؟ دليل المقاومة الصلبة في كتاب فنسنت ديرى

MENAFN - Youm7) يمثل كتابhow we breakلفنسنت ديرى دليلاً نفسيًا يمكن اعتباره كبسولات لمقاومة لحظات الانهيار من المنظور النفسى فهو دليل خبير دارس لعلم النفس وعلم وظائف الأعضاء حيث يستعرض ماذا يحدث عندما يتم دفع عقولنا وأجسادنا إلى ما هو أبعد من حدودها؟

فنسنت ديري هو طبيب نفساني صحي أمضى سنوات في مساعدة مرضاه على التغلب على كل ما تلقيه عليهم الحياة وفي كتابه "كيف ننكسر؟"، كتب كتابًا لنا جميعًا ما نشعر به أحيانًا إن وصلنا إلى نقطة الانهيار.

بالاعتماد على دراسات الحالة السريرية، والأبحاث العلمية المتطورة، والقصص الشخصية الحميمة والمراجع من الفلسفة والأدب والسينما، يقدم كتاب "كيف ننكسر؟" رؤية جديدة معزية للنضال الإنساني اليومي.

ويشير ديري إلى أن الصدمات الكبيرة في الحياة نادرة نسبيً والأكثر شيوعًا هو عندما تسوء أشياء كثيرة في وقت واحد، أو نتعرض لفترات طويلة من الصعوبة أو عدم الاستقرار.

يقول في كتابه: عندما ينكمش العالم إلى لا شيء سوى تأقلمنا اليومي، نصبح تعساء، قلقين، يائسين، منهكين. وبعبارة أخرى، ننكسر.

ويبين لنا أن الانهيار يحدث عندما تصبح نفس الأنظمة التي تمكننا من التنقل عبر الحياة غير منتظمة ولكن إذا فهمنا كيف يؤثر تعب الحياة علينا، فستكون لدينا فرصة أفضل للتغلب على أوقات الإرهاق والتوتر والتعب واليأس من خلال تزويدنا بفهم أفضل لما يحدث لنا عندما نكافح. للتأقلم، وتقديم حجة جريئة لقوة الراحة والتعافيز

في النهاية يمكن اعتبار كتاب How We Break مؤلفا يرسم المسار خلال الأوقات الصعبة.