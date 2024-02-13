حكاية قلعة أوشيسار الغامضة فى كابادوكيا.. نافذة على التاريخ

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- Youm7) تقع قلعة أوشيسار كتكوين جيولوجي مبدع وأعجوبة تاريخية في قلب مدينة كابادوكيا بتركيا،هيكلها يشبه القلعة، المنحوت في المناظر الطبيعية الفريدة للمنطقة، ليس فقط شهادة على براعة الإنسان، ولكنه أيضًا نافذة على التاريخ الغني للمنطقة وأهميتها الثقافية، ولكن ما هي الشعوب القديمة التي سكنت فيها؟ إليك كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع" ancient-origins".
قلعة أوشيسار صمدت أمام مرور القرون
من أول الأشياء التي ستدهشك عند رؤية هذه القلعة والقرية القديمة هو تفردها، المنطقة مليئة بـ "المداخن الخيالية"، المعروفة باسم القلنسوات ، وهي عبارة عن مخاريط صخرية طويلة وأبراج تشكلت بسبب التآكل، تُعرف هذه الأبراج بتكوينات جيولوجية غريبة، ونادرًا ما يعيش فيها الآن، لكن قدماء كابادوكيا استخدموا هذه الصخور الخاصة لبناء بيوت فيها، وقد ثبت أن هذا مثالي لقرية محصنة ومحمية جيدًا ، ولهذا السبب بالتحديد تمكن أوشيسار من البقاء على قيد الحياة لعدة قرون.
قلعة أوشيسار
أوشيسار هو اسم تركي، ويعني "القلعة الخارجية"، في إشارة إلى البرج الصخري المركزي الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترًا (196 قدمًا)، والذي يُطلق عليه عادةً اسم القلعة في كثير من النواحي، تشبه هذه القلعة المركزية خلية نحل .
ويتقاطع مع العديد من الممرات تحت الأرض ، مع مئات الغرف داخلها وتحتها، كانت الصخرة تؤوي ما يصل إلى 1000 نسمة. للأسف، لا أحد يعيش فيها اليوم، ولا تزال منطقة جذب سياحي رئيسية.
عند سماع كلمة القلعة، يفترض الكثيرون تلقائيًا أنها هيكل كلاسيكي من صنع الإنسان في العصور الوسطى لكن أوشيسار هو مجرد تكوين طبيعي، نشأ من خلال تآكل الصخور البركانية الناعمة المعروفة باسم التوف على مدى ملايين السنين، نحتت الرياح والمياه المناظر الطبيعية، مما أدى إلى ظهور تشكيلات المداخن المتميزة التي تميز كابادوكيا .
شاهد من التاريخ
بالإضافة إلى جاذبيتها الجيولوجية، لعبت قلعة أوشيسار دورًا محوريًا في تاريخ المنطقة. خلال فترات مختلفة، بما في ذلك العصرين البيزنطي والعثماني ، كانت القلعة بمثابة نقطة استراتيجية للدفاع والمراقبة موقعها المرتفع يسمح بإطلالة بانورامية على المناظر الطبيعية المحيطة بها، مما يوفر ميزة لأولئك الذين يسعون إلى حماية المنطقة أو السيطرة عليها.
قلعة أوشيسار كتكوين جيولوجي
وتتجلى الأهمية الاستراتيجية للقلعة من خلال شبكة الأنفاق والغرف المنحوتة في هيكلها، مما يعكس براعة الأشخاص الذين لجأوا إلى أسوارها في أوقات الحرب أو الكوارث، كان القرويون المحليون يتجمعون داخل الجدران الواقية للصخور العالية.
تم ذكر القلعة لأول مرة على وجه التحديد في تأريخ القرن الرابع عشر في الواقع، يشير العديد من العلماء إلى أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ العصر الحيثي ، في العصر البرونزي ومع مرور القرون وتغير الحضارات، أدرك جميع الغزاة الجدد في المنطقة إمكانات هذه القلعة للدفاع لا نعرف ما إذا كان الموقع قد شهد بعض المعارك الكبيرة أو الحصارات أم لا.
منطقة الجذب السياحي الكبرى في كابادوكيا
في الوقت الحاضر، لا تزال أوشيسار منطقة جذب سياحي شهيرة للغاية في المنطقة لكن الأمر لم يكن كذلك دائمًا لعقود عديدة، كانت هذه مجرد قرية قديمة، تقع بعيدًا عن أعين المتطفلين لكن في الآونة الأخيرة، أدرك الكثير من الناس سحرها الفريد.
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