حكاية قلعة أوشيسار الغامضة فى كابادوكيا.. نافذة على التاريخ

MENAFN - Youm7) تقع قلعة أوشيسار كتكوين جيولوجي مبدع وأعجوبة تاريخية في قلب مدينة كابادوكيا بتركيا،هيكلها يشبه القلعة، المنحوت في المناظر الطبيعية الفريدة للمنطقة، ليس فقط شهادة على براعة الإنسان، ولكنه أيضًا نافذة على التاريخ الغني للمنطقة وأهميتها الثقافية، ولكن ما هي الشعوب القديمة التي سكنت فيها؟ إليك كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع" ancient-origins".

قلعة أوشيسار صمدت أمام مرور القرون

من أول الأشياء التي ستدهشك عند رؤية هذه القلعة والقرية القديمة هو تفردها، المنطقة مليئة بـ "المداخن الخيالية"، المعروفة باسم القلنسوات ، وهي عبارة عن مخاريط صخرية طويلة وأبراج تشكلت بسبب التآكل، تُعرف هذه الأبراج بتكوينات جيولوجية غريبة، ونادرًا ما يعيش فيها الآن، لكن قدماء كابادوكيا استخدموا هذه الصخور الخاصة لبناء بيوت فيها، وقد ثبت أن هذا مثالي لقرية محصنة ومحمية جيدًا ، ولهذا السبب بالتحديد تمكن أوشيسار من البقاء على قيد الحياة لعدة قرون.

قلعة أوشيسار

أوشيسار هو اسم تركي، ويعني "القلعة الخارجية"، في إشارة إلى البرج الصخري المركزي الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترًا (196 قدمًا)، والذي يُطلق عليه عادةً اسم القلعة في كثير من النواحي، تشبه هذه القلعة المركزية خلية نحل .

ويتقاطع مع العديد من الممرات تحت الأرض ، مع مئات الغرف داخلها وتحتها، كانت الصخرة تؤوي ما يصل إلى 1000 نسمة. للأسف، لا أحد يعيش فيها اليوم، ولا تزال منطقة جذب سياحي رئيسية.

عند سماع كلمة القلعة، يفترض الكثيرون تلقائيًا أنها هيكل كلاسيكي من صنع الإنسان في العصور الوسطى لكن أوشيسار هو مجرد تكوين طبيعي، نشأ من خلال تآكل الصخور البركانية الناعمة المعروفة باسم التوف على مدى ملايين السنين، نحتت الرياح والمياه المناظر الطبيعية، مما أدى إلى ظهور تشكيلات المداخن المتميزة التي تميز كابادوكيا .

شاهد من التاريخ

بالإضافة إلى جاذبيتها الجيولوجية، لعبت قلعة أوشيسار دورًا محوريًا في تاريخ المنطقة. خلال فترات مختلفة، بما في ذلك العصرين البيزنطي والعثماني ، كانت القلعة بمثابة نقطة استراتيجية للدفاع والمراقبة موقعها المرتفع يسمح بإطلالة بانورامية على المناظر الطبيعية المحيطة بها، مما يوفر ميزة لأولئك الذين يسعون إلى حماية المنطقة أو السيطرة عليها.

قلعة أوشيسار كتكوين جيولوجي





وتتجلى الأهمية الاستراتيجية للقلعة من خلال شبكة الأنفاق والغرف المنحوتة في هيكلها، مما يعكس براعة الأشخاص الذين لجأوا إلى أسوارها في أوقات الحرب أو الكوارث، كان القرويون المحليون يتجمعون داخل الجدران الواقية للصخور العالية.

تم ذكر القلعة لأول مرة على وجه التحديد في تأريخ القرن الرابع عشر في الواقع، يشير العديد من العلماء إلى أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ العصر الحيثي ، في العصر البرونزي ومع مرور القرون وتغير الحضارات، أدرك جميع الغزاة الجدد في المنطقة إمكانات هذه القلعة للدفاع لا نعرف ما إذا كان الموقع قد شهد بعض المعارك الكبيرة أو الحصارات أم لا.

منطقة الجذب السياحي الكبرى في كابادوكيا





في الوقت الحاضر، لا تزال أوشيسار منطقة جذب سياحي شهيرة للغاية في المنطقة لكن الأمر لم يكن كذلك دائمًا لعقود عديدة، كانت هذه مجرد قرية قديمة، تقع بعيدًا عن أعين المتطفلين لكن في الآونة الأخيرة، أدرك الكثير من الناس سحرها الفريد.