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قصور الثقافة تحتفل باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

2/13/2024 4:31:57 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت مواقع فرع ثقافة الدقهلية عددا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، برعاية وزارة الثقافة.



وفي السياق نظمت مكتبة شبرا سندي لقاء بالوحدة المحلية، تحدث خلاله أحمد الشافعي سكرتير الوحدة، عن سبب الاحتفال بهذا اليوم في 11 فبراير من كل عام، مشيرا إلى أنه تم اختياره لتمكين المرأة والفتاة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتقدير النماذج النسائية التي تقدم أفكارا مبتكرة.



كما عقدت مكتبة دماص الثقافية لقاء مماثلا، أوضحت خلاله ولاء عجينة مفتش بالقوى العاملة، أن هذا اليوم جاء ضمن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في مجال العلوم والنهوض بمستوى تعليمها.



وأشارت سوزان جبر مدير قصر البرامون، خلال المحاضرة التي أقيمت بمدرسة الشهيد عثمان درويش، أن الاحتفال بمثابة تذكير للنساء والفتيات بدورهن البارز في المجتمع، مطالبة بتعزيز مشاركتهن من أجل المساواة في العلوم وتحقيق أهداف برامج التنمية المستدامة.



في شأن آخر وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، أقام بيت ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "مخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع"، تحدث خلالها السعيد أحمد أخصائي نفسي عن الآثار السلبية للمخدرات على صحة الفرد النفسية والجسدية، وأثر ذلك على الأفراد المحيطين به والمجتمع.



واختتم حديثه موضحا دور الدولة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال وضع خطط للتوعية بأضرارها، وإنشاء مراكز علاجية بالمجان.



كما شهد بيت ثقافة المطرية عرضا فنيا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوي، تضمن باقة متميزة من الابتهالات والتواشيح الدينية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية للفنان محمد حمام، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.














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