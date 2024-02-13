يوم الإذاعة العالمي.. كيف نشأت الإذاعة المصرية؟

MENAFN - Youm7) في عصر تتسارع فيه عجلة الابتكارات التكنولوجية والمنصات الرقمية، ما زالت الإذاعة واحدة من أكثر الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها والتي تعد الأوسع استخدامًا في مختلف أنحاء العالم، على عكس وسائل التواصل الأخرى التي سرعان ما يخفت بريقها الصاعد، ويحتفل العالم اليوم 13 فبراير بيوم الإذاعة العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 كيوم دولي يحتفل بيه في مثل هذا اليوم من كل عام، وسنوضح خلال السطور التالية نشأت الإذاعة المصرية.

نشأت الإذاعة في القرن التاسع عشر وتعد من يومها أداة تقنية ومجالًا علميًا ووسيلة اتصال ومنظومة لنشر المحتويات الصوتية، وقد بدأ البث الإذاعي في مصر في عشرينيات القرن العشرين كإذاعة أهلية، وبدأت رسميًا في 31 مايومن عام 1934، وذلك بالاتفاق مع شركة ماركوني، وقد أصبحت مصرية خالصة في عام 1947 حيث ألغي التعاقد مع الشركة المشاركة، وبدأت بـ 4 محطات إذاعية مصرية فقط.

تم الانتهاء من إنشاء مبنى الإذاعة عام 1934، فى 4 ش الشريفين مقر الإذاعة القديمة وبجوار البورصة المصرية، وظلت الإذاعة بمقرها بالشريفيين حتى عام 1960م حيث تم افتتاح المبنى الحالى "ماسبيرو" وقد أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بعالم الآثار الفرنسى جاستون ماسبيرو ( Gaston Maspero ) الذى كان يعمل رئيساً لهيئة الآثار المصرية.

تم تسلم الإذاعة من شركة ماركونى فى ‏27‏ مارس‏1947‏ وأصبح الجانبان البرامجى والإدارى فى يد المصريين‏,‏ وأنشئت فى ‏18‏ مايو‏1947‏ ادارة الاذاعة اللاسلكية المصرية، ونقلت تبعية الإذاعة المصرية من رئاسة مجلس الوزراء‏‏ إلى وزارة الارشاد القومى في‏10‏ نوفمبر‏1952‏ وفى ‏15‏ فبراير‏1958‏ صدر القرار الجمهورى رقم ‏183‏ لسنة‏1958‏ باعتبار الإذاعة المصرية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية.