أفضل 10 تطبيقات لنظارة أبل Vision Pro.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) أطلقت أبل Vision Pro مع متجر التطبيقات المخصص له، في يوم الجمعة الماضي، كان هناك أكثر من 600 تطبيق محسّن لـ Vision Pro متاح للتنزيل، ولكن هناك 10 تطبيقات يعدون الأفضل، وفقًا لموقع macrumors.

الكاميرا المكانية

باستخدام الكاميرا المكانية، يمكنك مشاهدة بث الكاميرا من جهاز iPhone على جهاز Vision Pro ، ويتيح لك التطبيق الاتصال بجهاز iPhone‌ الخاص بك، ومن ثم يمكنك مشاهدة البث من بعيد، وهو مثالي لمراقبة الأطفال والحيوانات الأليفة، ويعد استخدام هذا كنافذة في مساحة العمل الخاصة بك مفيدًا عندما تكون منغمسًا تمامًا في تجربة Vision Pro.

Juno for YouTube

لا يوجد تطبيق YouTube رسمي لـ Vision Pro، لذا يعد Juno من المطور Christian Selig بديلاً جيدًا، فهو يوفر واجهة Vision Pro أفضل من واجهة الويب Safari، ويوفر عناصر تحكم وصول سريعة لإنشاء تجربة مسرح منزلي، ومع ذلك، لا يخلو Juno من الأخطاء، ولا يزيل إعلانات YouTube.

كروتون

هو تطبيق لإدارة الوصفات يتيح لك حفظ الوصفات من مواقع الويب وكتب الوصفات، وحفظها في واجهة سهلة التصفح، ويمكنك الحصول على تعليمات الطبخ خطوة بخطوة والتي يمكنك اتباعها أثناء ارتداء Vision Pro وإضافة مؤقتات لمكونات الوجبات المختلفة، يقول التطبيق بعدم الطهي أثناء ارتداء Vision Pro، ولكن هناك الكثير من أدوات الطبخ المفيدة إذا كنت تريد كسر القواعد.

Blackbox

هي لعبة ألغاز حيث يمكنك التعامل مع الأجرام السماوية والفقاعات والأشياء الأخرى لاستكشاف مرئيات وأصوات مختلفة على Vision Pro، إنها واحدة من أكثر التجارب الفريدة على سماعات رأس Apple ، اللعبة قيد التطوير النشط وسيتم إضافة ألغاز جديدة بمرور الوقت.

Spatial Symphony

تمنحك Spatial Symphony طريقة للتفاعل بصريًا مع الموسيقى وإنشاءها، ويمكنك نحت الأصوات عن طريق تحريك يديك لضبط درجة الصوت ومستوى الصوت.

NowPlaying

يمكنك توصيل NowPlaying بـ Apple Music للحصول على تجربة استماع بصرية غامرة أكثر، ويوفر التطبيق عملًا فنيًا للألبوم وكلمات الأغاني والحقائق والمعلومات حول ما تستمع إليه، ويعرض الأغنية حتى تتمكن من مشاهدة الموسيقى الخاصة بك أثناء تشغيلها.

SynthRiders

هي لعبة إيقاعية حيث تتمثل الفكرة في مطابقة اللون الموجود على يديك مع الكرات القادمة إليك، لمواكبة الإيقاع، إنها تشبه لعبة Beat Saber وغيرها من الألعاب المشابهة.

FloatNotes

هو تطبيق مجاني يتيح لك وضع ملاحظات لاصقة صغيرة في أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك.

أزرار الاختصار

باستخدام أزرار الاختصار، يمكنك إنشاء أزرار اختصار يمكن وضعها في أي مكان وتشغيلها بضغطه واحدة.

PGA Tour Vision



يمكن لعشاق الجولف رؤية نموذج من الثقوب المختارة في جولة PGA، مع إمكانية تدوير النماذج واستكشافها بعمق، وهناك أيضًا لوحة صدارة ومقاطع فيديو للمشاهدة وتتبع اللقطات والمزيد.