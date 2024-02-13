كيفية إعادة تشغيل Apple Vision Pro.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) تعد Apple's Vision Pro واحدة من أكثر الأجهزة تطورًا التي أطلقتها شركة أبل على الإطلاق، ومع ذلك، حتى الأجهزة الأكثر تقدمًا يمكن أن تواجه بعض العوائق، ما يستلزم إعادة تشغيل بسيطة، أو في الحالات الأكثر صعوبة، إعادة تشغيل إجبارية،إذا كان Vision Pro لا يستجيب، أو يحدث خلل، أو يظهر سلوكًا غير عادي آخر، فيمكنك تجربة إعادة التشغيل البسيطة باتباع الخطوات التالية. كيفية إعادة تشغيل Apple Vision Pro

1 - اضغط مع الاستمرار على Digital Crown والزر العلوي في نفس الوقت، ستظهر نافذة فرض إنهاء التطبيقات بعد بضع ثوانٍ، استمر في الضغط على Digital Crown والزر العلوي حتى يظهر شريط تمرير زر الطاقة، ثم اتركه.

2 - انظر إلى زر الطاقة الذي يظهر على الشاشة لتحديده، ثم أمسك إصبعي الإبهام والسبابة معًا لقرصة الزر واسحبه إلى اليمين.3 - انتظر حتى تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، للإشارة إلى إيقاف تشغيل Apple Vision Pro، ثم اخلع الجهاز .4 - اضغط مع الاستمرار على الزر العلوي لمدة ثلاث ثوانٍ لتشغيل ‌Apple Vision Pro‌ مرة أخرى. وبعد حوالي دقيقة، يصدر ‌Apple Vision Pro‌ نغمة تعني أنه جاهز للاستخدام. ‏