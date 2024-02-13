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إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين جيمينى و GPT-4

2/13/2024 4:31:53 AM
(MENAFN- Youm7) حصل نموذج اللغة الذي أطلقته جوجل مؤخرًا، Gemini Advanced ، على ردود فعل متباينة من المستخدمين الأوائل، حيث أشاد البعض بالتفكير العاطفي وأسلوب الاستجابة بينما أعرب معظمهم عن خيبة أملهم في اتساقه المنطقي وتنفيذ المهام مقارنة بالمنافسين مثل OpenAI's GPT-4.


فيما يلي العديد من القيود وأوجه القصور الأكثر شيوعًا:


التناقضات المنطقية: أبلغ المستخدمون عن مواجهة بيانات لا معنى لها وتفسيرات خاطئة للمعلومات، مما أثار مخاوف بشأن قدرات الاستدلال المنطقي للنموذج.



مشكلات تفسير الصور: عند عرض الصور، قدمت Gemini Advanced في كثير من الأحيان إجابات غير دقيقة أو غير ذات صلة، مما يشير إلى القيود في الفهم البصري.



الوعود التي لم يتم الوفاء بها: تظل ميزات مثل إنشاء ملف MIDI، والتي تم الإعلان عنها في البداية كأداة تمييز، غير متوفرة، مما يؤدي إلى عدم رضا المستخدم.



صراعات المهام المعقدة: وجد المستخدمون أن النموذج يواجه صعوبات في مهام الاستدلال المعقدة وتوليد الأكواد البرمجية، ولا يرقى إلى مستوى التوقعات.



وظائف محدودة: على عكس المنافسين، يقال إن Gemini Advanced يفتقر إلى ميزات مثل معالجة الصور، مما يحد من إمكانية تطبيقه في مجالات معينة.



رغم وجود سلبيات، فهذا لا يعني أن Gemini Advanced منتج فاشل؛ لقد أحبه عدد غير قليل من المستخدمين، كمل سلط العديد من المستخدمين الضوء على جوانب Gemini Advanced التي لاقت صدى جيدًا معهم:



استجابات عاطفية: لاحظ بعض المراجعين قدرة النموذج على توليد استجابات عاطفية شبيهة بالإنسان، ووجدوها أكثر دقة وطبيعية من مخرجات GPT-4.



الشمولية والأسلوب: في بعض الحالات، أعرب المستخدمون عن تقديرهم للردود التفصيلية والمكتوبة جيدًا للنموذج، مما يشير إلى إمكانية استخدام حالات استخدام محددة.



إمكانات التطوير: اعترافًا بمرحلة النشأة، أعرب بعض المراجعين عن أملهم في إجراء تحسينات مستقبلية بناءً على تعليقات المستخدمين والتطوير المستمر.



إضافة إلى مشاعر المستخدمين المختلطة، أثيرت مخاوف بشأن تسعير النموذج، حيث اقترح البعض أن الأداء الحالي لا يبرر التكلفة المرتبطة به.



في حين أن المقارنات المباشرة بين نماذج اللغة قد تكون صعبة بسبب اختلاف نقاط القوة والضعف، إلا أن تقييمات المستخدمين تشير إلى وجود فجوة بين Gemini Advanced واللاعبين المعروفين مثل GPT-4 فيما يتعلق بالأداء العام والموثوقية.



ياتي ذلك في حين أن كلا النموذجين يخضعان للتطوير المستمر، وأن التحديثات المستقبلية يمكن أن تعالج أوجه القصور المحددة.
















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