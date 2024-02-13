اليابان تؤجل إطلاق صاروخ اتش 3 الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية

MENAFN - Youm7) أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، اليوم الثلاثاء، قرارها بتأجيل إطلاق صاروخ من الجيل الجديد "اتش 3" والذي كان من المقرر إطلاقه بعد غد الخميس، وذلك بسبب توقعات الطقس السيء في موقع الإطلاق جنوب غرب اليابان.

وأضافت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو)، أنه لم يتم بعد تحديد موعد الإطلاق الجديد للصاروخ الثاني من الجيل الجديد "اتش 3"، وهو اللاحق للصاروخ الأساسي الحالي من طراز "اتش-2 إيه"، وتأمل اليابان في الحصول على موطئ قدم في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الذي يتسم بالتنافس المتزايد.

وتخطط وكالة استكشاف الفضاء اليابانية لتأكيد قدرة الصاروخ على التحكم في موقعه وإخراج الأقمار الصناعية من خلال مشروع الإطلاق الجاري في مركز تانيجاشيما الفضائي.

وفي عملية الإطلاق الافتتاحية في مارس 2023، انطلق الصاروخ الأول من طراز "أتش 3" من المركز في جزيرة تانيجاشيما بمحافظة كاجوشيما، ولكن صدرت له أوامر بالتدمير الذاتي بعد دقائق بعد فشل محرك مرحلته الثانية في الاشتعال.