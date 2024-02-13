Tuesday, 13 February 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الثقافة تعلن تأسيس أندية سينمائية في محافظات المملكة

2/13/2024 4:30:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قررت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار، تأسيس أندية سينمائية في محافظات المملكة كافة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز صناعة السينما كواحدة من الصناعات الثقافية الإبداعية التي ترتبط باهتمام الإنسان ومعاشه وقيمه.

ويأتي قرار وزيرة الثقافة، انسجاما مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للثقافة (2023-2027) ، وبالنظر لأهمية السينما في حياتنا، ولأهمية نشر ثقافة السينما في المجتمع، وتحديدًا في المحافظات، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة من خلال مهرجان الأردن الدولي للأفلام ودعما لجهود الهيئة الملكية للأفلام.

وزيرة الثقافة قالت حول هذا القرار، إن الأندية السينمائية تعزز من ثقافة السينما وتحديدا في عصر تسيطر عليه الصورة التي اتسعت على مديات الفضائيات والقنوات التلفزيونية، وأصبحت لغة متداولة عالمية وأشارت إلى أن الاهتمام بالسينما يكمن في مقدرة هذا الفن على حمل القيم الثقافية بأسلوب جمالي مقنع للمشاهد.

وأكدت النجار أن هذا الفن قادر على الإسهام في ترويج جماليات المكان وتعزيز السياحة الثقافية، مشيرة إلى امتنانها بالسير بإجراءات تشكيل هذه النوادي خلال هذا الشهر عبر تنظيم مشاهدات أفلام منتخبه تتناسب مع ثقافتنا الوطنية وإدارة ندوات لمناقشة تلك الأفلام وحوارات مع الجمهور حول الغاية نفسها من خلال عقد ورشات وندوات سينمائية.

MENAFN13022024000072011014ID1107845158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث