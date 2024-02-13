وزارة الثقافة تعلن تأسيس أندية سينمائية في محافظات المملكة

MENAFN - Alghad Newspaper) قررت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار، تأسيس أندية سينمائية في محافظات المملكة كافة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز صناعة السينما كواحدة من الصناعات الثقافية الإبداعية التي ترتبط باهتمام الإنسان ومعاشه وقيمه.

ويأتي قرار وزيرة الثقافة، انسجاما مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للثقافة (2023-2027) ، وبالنظر لأهمية السينما في حياتنا، ولأهمية نشر ثقافة السينما في المجتمع، وتحديدًا في المحافظات، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة من خلال مهرجان الأردن الدولي للأفلام ودعما لجهود الهيئة الملكية للأفلام.



وزيرة الثقافة قالت حول هذا القرار، إن الأندية السينمائية تعزز من ثقافة السينما وتحديدا في عصر تسيطر عليه الصورة التي اتسعت على مديات الفضائيات والقنوات التلفزيونية، وأصبحت لغة متداولة عالمية وأشارت إلى أن الاهتمام بالسينما يكمن في مقدرة هذا الفن على حمل القيم الثقافية بأسلوب جمالي مقنع للمشاهد.





وأكدت النجار أن هذا الفن قادر على الإسهام في ترويج جماليات المكان وتعزيز السياحة الثقافية، مشيرة إلى امتنانها بالسير بإجراءات تشكيل هذه النوادي خلال هذا الشهر عبر تنظيم مشاهدات أفلام منتخبه تتناسب مع ثقافتنا الوطنية وإدارة ندوات لمناقشة تلك الأفلام وحوارات مع الجمهور حول الغاية نفسها من خلال عقد ورشات وندوات سينمائية.



