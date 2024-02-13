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الصرع.. الأعراض والعلاج‬

2/13/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعد الصرع أحد أكثر الأمراض العصبية‬ ‫انتشارا في العالم؛ حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود نحو‬ ‫50 مليون مصاب بالصرع في جميع أنحاء العالم. ‬
‫وأوضح الدكتور عماد نجم، مدير مركز الصرع في معهد الأعصاب في مستشفى‬ ‫كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، أن السمة الرئيسية لهذا المرض هو تعرض المصابين لنوبات‬ ‫متكررة ولا إرادية تتراوح بين خفيفة إلى شديدة، مبينا أنه يمكن لمرضى‬ ‫الصرع في حال تشخيص هذه الحالات وإدارتها بشكل جيد أن يعيشوا حياة كاملة‬ ‫وطبيعية.‬‫وقال الدكتور نجم: "من المهم تصحيح المعتقدات الخاطئة حول الصرع، إذ‬ ‫يمكنها أن تؤدي إلى تعرض المرضى لآثار التحيز والحكم المسبق عليهم سواء ‫في المدرسة أو أماكن العمل، وهو ما قد‬ ‫يمنعهم من طلب الرعاية، التي يحتاجون إليها أو قد يثنيهم عن تناول‬ ‫الأدوية الموصوفة لهم". ‬
‫مخاطر جسيمة‬
‫وأضاف: "يعتبر ذلك مصدر قلق كبير، إذ قد تؤدي النوبات في حال عدم علاجها‬ ‫إلى مخاطر جسيمة على صحة الفرد أو الإضرار بالأعصاب المتأثرة في الدماغ".‬
‫إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن للمرضى الذين يصابون بالنوبات في حال عدم‬ ‫علاجهم أن يسقطوا على الأرض أو يغرقوا أو يتعرضوا لحوادث حروق أو حتى‬ ‫يواجهوا خطر الموت المبكر وغير المتوقع".‬
‫وأضاف الدكتور نجم، أن المفاهيم الخاطئة حول ماهية نوبة الصرع قد تؤدي‬ ‫إلى تجاهل الأفراد للنوبات الخفيفة أو إلى الخطأ في تشخيصهم عندما يسعون إلى‬ ‫الحصول على المساعدة الطبية.‬
أعراض‬ الصرع
‫وتابع: "على الرغم من الاعتقاد الشائع لدى الكثيرين بأن مريض الصرع‬ ‫سيصاب بتشنجات وخروج الزبد من الفم، إلا أن معظم النوبات قد تكون غير‬ ‫ملحوظة. على سبيل المثال، قد تتجسد نوبة الصرع في صورة تحديق طويل ورمش‬ ‫سريع للعين أو سلوك غير عادي مع قيام المريض بحركات مضغ أو حركات التقاط‬ ‫باليد".‬
‫وأردف قائلا: "تشمل الأعراض أيضا الشعور القوي بأن الموقف الذي يمر به‬ ‫المريض في لحظة معينة قد حدث معه سابقا أو أن تكون العضلات متشنجة أو‬ ‫مرتخية على نحو زائد. ومن النادر أن تظهر النوبة على شكل ارتعاش في‬ ‫الذراعين أو القدمين أو الرأس أو السقوط أرضا أو فقدان الوعي".‬
التخطيط الكهربائي للدماغ
‫وأوضح الدكتور نجم، أن تشخيص الصرع يتسم لحسن الحظ بالسرعة والسهولة،‬ ‫ويمكن القيام بالتشخيص من خلال إجراء اختبار "التخطيط الكهربائي للدماغ"‬ ‫(EEG)، الذي يسجل الأنشطة الكهربائية للدماغ. ‬
كما يمكن تقييم السبب المحتمل للمرض من خلال إجراء "تصوير بالرنين‬ ‫المغناطيسي" (MRI).‬
‫تطور الأساليب العلاجية‬
وأضاف الدكتور نجم، أن الأساليب العلاجية قد تطورت بشكل كبير خلال العقد‬ ‫الماضي، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين لم يستجيبوا للأدوية التقليدية،‬ ‫وقال في هذا السياق: "يمكن لغالبية المرضى إدارة النوبات التي يصابون‬ ‫بها من خلال استخدام أدوية ميسورة الكلفة وآمنة ومستخدمة منذ أعوام‬ ‫طويلة".
ولكن في حال فشل نوع أو نوعين من الأدوية التقليدية في علاج‬ ‫المرضى، فقد أصبح لدينا أكثر من خيار علاجي في الوقت الحالي.‬
وبين الدكتور نجم، أن الدواء الذي يحمل اسم "سينوباميت" (Cenobamate)‬ ‫والذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية في العام 2019، أظهر‬ ‫فعاليته في نحو 20-30 % من المرضى، الذين لم يسجلوا أي تحسن بعد استخدام‬ أدوية تقليدية عدة.‬
وتابع الدكتور نجم أنه في حال عدم القدرة على التحكم بنوبات الصرع‬ ‫باستخدام الدواء فقد يتمثل الحل في التدخل الجراحي، مشيرا إلى ارتفاع‬ أعداد المرضى المرشحين للخضوع إلى هذا النوع من الجراحة في الوقت الحالي‬ ‫مقارنة بالعقود الماضية.‬ -(الجزيرة نت)

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