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بسبب الإيحاءات الجنسية.. إعلان كيك لممثل مصري يثير الجدل

2/13/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتعبير الوجه نفسه الذي اشتهر به بعد تقديمه فيلم“قبضة الهلالي”، أحدث الفنان المصري حمدي الوزير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حملته الإعلانية الجديدة“ليك في الكيك”، والتي أثارت جدلًا واسعاً.




وانهالت الانتقادات الحادة والتعليقات السلبية على الإعلان وعلى الفنان حمدي نفسه، حيث أكد البعض أن إعلانه الجديد مثير للجدل، وصورته تشير إلى إيحاءات لها علاقة بالتحرش.


وعلق رواد مواقع التواصل قائلين إن الإعلان مع صورة الفنان“يتضمن إيحاءات جنسية”.


الإعلان المثير للجدل
وقال آخرون“اللي عملوا الإعلان تعمدوا إثارة الجدل لضمان انتشار المنتج.. الجملة دي لو اتقالت لوحدها كان عادي لكن وجود صورة الفنان المعروفة بأنها رمز من رموز التحرش الجنسي، فهذا أمر غير مقبول”.


وعلق البعض:“طيب تمشي إزاي مع مراتك أو بنتك وشايف قدامك إعلان زي كده؟”.


من جانبه، قال الفنان حمدي الوزير إنه لا يهتم بالانتقادات السلبية ويهتم فقط بالانتقادات الفنية.


كما أكد الوزير أن صورته على الحملة الإعلانية“ليك في الكيك” لا تحمل أي إيحاءات تشير إلى التحرش أو الإساءة إلى المرأة.


وأضاف الفنان:“صورتي على الإعلان دي صورة عادية مش من فيلم خالص، ولحد دلوقي أنا ما شفتش انتقادات على السوشيال ميديا عن الإعلان ومش بهتم بهذه الانتقادات، وكل الناس فسرت إني بتحارب، لكن أنا مش حاسبها كده خالص، لكن في ناس غريبة الصورة ما فيهاش أي حاجة وعادية جدًّا”، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية. -وكالات

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