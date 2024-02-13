أبو علبة لـالغد: العتبة ستهيكل الوجود الحزبي والسياسي في البرلمان

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

- تحفظ كبير لدى "حشد" على نظام الأنشطة الحزبية بالجامعات

- الحكومات البرلمانية ترتبط بكيفية إدارة الانتخابات ونتائجها

- اليسار لا يمكنه العيش بلا حريات.. وحاضنته العالمية غير موجودة



- المشروع الاستعماري قائم ويستهدف الأردن وفلسطين والمنطقة

- الأحزاب وقفت مع الاستقلال تاريخيا وناضلت لتحرير البلاد

عمان- ترى الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عبلة أبو علبة، أن تخصيص 29 % من مقاعد البرلمان المقبل للقائمة الوطنية، "خطوة لا بأس بها إلى الأمام"، برغم أن النسبة الأفضل من وجهة نظرها كان يجب أن تكون 50 %.

وأضافت البرلمانية السابقة أبو علبة في حوار لـ"الغد"، أن "قانوني الأحزاب والانتخاب كان يمكن أن يكونا أكثر تقدما للأمام ويعطيان فرصة أوسع للأحزاب السياسية بكل تلاوينها، وقدمت مقترحات فيما يتعلق بقانون الانتخاب تحديدا خلال عضويتي باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أو خارج نطاق اللجنة، حيث كنت وآخرين نريد أن تكون نسبة القائمة الوطنية 50 % من مجموع أعضاء مجلس النواب".

ولفتت إلى أن "هذا الطرح لا يستند فقط على ضرورة مشاركة الأحزاب على أوسع نطاق، وإنما أيضا من أجل تحسين مستوى التعامل مع القضايا السياسية في البلاد، ومستوى أداء البرلمان، والدفع أكثر باتجاه تعافي الأحزاب التي أصابها ما أصابها بسبب قانون الصوت الواحد".

وأضافت، أن "القانون المستند على القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل، من شأنه أن يشكل رافعة للحياة السياسية، لأن الناخب سيقرر لمن يمنح صوته بناء على برنامج وعلى مترشحين قادرين على ترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع. وهذا البرنامج بالضرورة سيكون وطنيا يهم ابن العقبة مثلما يهم ابن الرمثا وما بينهما، بعيدًا عن الفئوية بكل أشكالها".

لذلك، تؤكد أبو علبة، "كنا نلح دائما على ضرورة أن تكون النسبة الأعلى في القانون للقائمة الوطنية، لكن ثمة مصالح لفئات معينة من قانون الصوت الواحد، والذين عارضوا رفع النسبة بشكل كبير وتصدوا للأمر لأنهم لا يريدون للأحزاب أن يكون لها دور مؤثر وأشارت إلى أن قانون الانتخابات النيابية على وجه التحديد، شهد الكثير من النقاشات الصعبة جدا، لأن مجلس النواب هو أعلى هيئة تشريعية في البلاد وحجر الزاوية في إدارة العملية السياسية بمجملها، وكنا نصر وما نزال على أن أي تعديلات ستطرأ على هذا القانون، يجب أن تأخذ بالاعتبار تحسين نوعية الحياة السياسية، ومستوى أداء البرلمان، وتصويب العلاقة بين الناخب والمترشح، بحيث تكون قائمة على خيار برامجي وليس على أي عامل من عوامل الانحياز الفئوي أو المالي أو أي من العوامل الأخرى التي لا علاقة لها أساسا بتصويب الحياة السياسية".

وبشأن "العتبة الانتخابية"، تؤكد أبو علبة، "كان طموحنا في أول تجربة انتخابية وفقا للقانون الجديد، أن تكون العتبة في حدودها الدنيا لكل من القائمة الوطنية والقائمة المحلية، لكن هذا لم يحدث وأقرت على مستوى القائمة الوطنية 2.5 % والمحلية 7 %، وهذا يعني أن أي حزب يجب أن يحصل في القائمة الوطنية على 50 ألف صوت كحد أدنى فما فوق حتى يدخل حلبة السباق".

وأضافت، "أنا اقترحت مثلا عدم اعتماد عتبة حسم، وإنما رقم حسم، وقدمت اقتراحا للجنة الملكية بأن يعتمد رقم حسم بـ25 ألف صوت فما فوق، لكنه رفض"، معتبرة بأن الإصرار على أن تكون العتبة 50 ألف صوت، يراد منه هيكلة الوجود الحزبي والسياسي في البرلمان، لأن الأحزاب التي عانت في المراحل السابقة، من الصعب جدا أن تحصل على هذا الرقم حتى في حال تشكيل ائتلافات مع أحزاب أخرى، وبهذه الحالة ستبعد الأحزاب القومية واليسارية خارج إطار التشريع، لذلك كنا نتمنى أن يعاد النظر في العتبة للقائمة الوطنية، مثلما أعيد النظر بكيفية احتساب العتبة المحلية حتى تتاح فرصة الفوز لأوسع عدد ممكن من الأفراد في القوائم المختلفة للفوز".

وهنا تتساءل أبو علبة، "إذا كان المشرع رأى ضرورة لتوسيع المشاركة بالنسبة للأفراد في القائمة المحلية، فلماذا لا يرى توسيع المشاركة بالنسبة للأحزاب أيضا في القائمة العامة؟ ذلك أن الوضع الحالي يعني أن الـ41 مقعدا المخصصة للأحزاب في البرلمان المقبل، ستكون للأحزاب الكبيرة ذات النفوذ المالي والاجتماعي والسياسي، دون إعطاء فرصة كافية للأحزاب الأخرى".

وبشأن مدى إمكانية تشكيل ائتلاف للأحزاب اليسارية والقومية مع أحزاب أخرى، لا سيما الإسلامية، استبعدت أبو علبة حدوث ذلك "لأن الرؤية ليست مشتركة، والبرامج أيضا يجب أن تكون ممتدة من مرحلة التحضير للانتخابات إلى ما بعد الفوز"، مضيفة أن الأمر ليس مطروحا إلا من باب اللغة الدعائية أكثر منه كونه يعبر عن نوايا جدية".

وقالت، "في مسألة التحالفات الوطنية، فإن تجارب حركتنا الوطنية الأردنية ضيقة وليست رحبة، والسبب هو الأحكام العرفية التي كانت في بعض المراحل السابقة، لذلك تجاربنا في إطار العمل الوطني المشترك الذي يضم كل الفئات على اختلاف توجهاتها، متعثرة، فنحن لا ننكر على أحد أن يتحالف مع أحد آخر، لكن الأمر يواجه عقبات، برغم أن الطموح هو أن يكون هناك عمل جبهوي عريض ومتقدم يسبق ويهيئ للتحالفات، وهذا حصل مرة واحدة في الأردن سنة 1956 في حكومة سليمان النابلسي، لكن عمر التجربة كان قصيرا جدا وانتهت بسرعة، بحيث كان البرلمان حينها يمثل مختلف التوجهات حتى أنه ضم أعضاء من حزب التحرير".

ووفق أبو علبة، "لا أرضية متوفرة حاليا ليعاد ذلك السيناريو، والقاعدة التي يمكن أن تتحالف عليها القوى الوطنية لم تتشكل بعد، والتي يجب أن تضم الفئات المختلفة فكريا وسياسيا، والمتفقة بالضرورة على جوامع وطنية مشتركة، خاصة بالقضايا الوطنية والديمقراطية".

وحول توقعاتها لحجم الإقبال على التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، قالت إن "حجم المشاركة سيكون أوسع بالتأكيد، وقد تصل النسبة إلى 50 % لأن هناك قوائم وطنية، وحجم التنافس سيكون كبيرا"، مشيرة إلى أنه "برغم كل ملاحظاتي السلبية على قانون الانتخاب، لكني أطمح دائما إلى أن يكون شكل وأداء مجلس النواب المقبل قائما على تنافس برامج سياسية ليكون الأداء أفضل وأنضج".

واعتبرت أبو علبة أن الحديث عن الوصول إلى حكومات برلمانية، يعتمد على كيفية إدارة الانتخابات ونتائجها، ومدى قدرة القوى التي ستفوز وتحالفاتها على إدارة المشهد السياسي".











وبشأن الانتقادات التي تطال ما توصف بـ"الأحزاب القديمة التقليدية"، قالت أبو علبة، إن "هذا الأمر يدخل في باب الصراع السياسي السلمي، القائم على التوجهات والأفكار والسياسات"، معتبرة بأن "البرامج التي ناضلت من أجلها هذه الأحزاب تاريخيا في سياق التطورات السياسية، كانت نضالات وطنية أساسية وجوهرية تهدف لتقدم البلاد".

وأضافت، "هذه الأحزاب سياسيا وقفت مع الاستقلال الأردني، وناضلت من أجل تحرير البلاد من المعاهدة البريطانية الأردنية على سبيل المثال، وهذه الأحزاب هي التي أسست الحركتين العمالية الأردنية والنسائية الأردنية والنقابات المهنية، وهي التي قدمت مفاهيم ديمقراطية للعلاقة بين المؤسسة السياسية والشعب، وبمعنى آخر أعطت بعدا ديمقراطيا للنقابات وللمؤسسات المدنية والشعبية"، لافتة إلى أن "هذه الإنجازات أصبحت جزءا من التاريخ الوطني الشعب الأردني، وعلينا ألا ننساها ونحن نقيم تاريخ هذه الأحزاب أو واقعها".

وتؤيد أبو علبة، وجود علاقة بين الأحزاب الأردنية ونظيرتها العربية والعالمية، شريطة الالتزام بالدستور، وألا تكون هناك علاقة تنظيمية أو مالية، موضحة أن "ضرورة العلاقة تستند على قاعدة مهمة جدا، وهي أن المشروع الاستعماري الذي يستهدف الوطن العربي كله من محيطه إلى خليجه، ما يزال قائما ويتحرك ويستهدف الأردن وفلسطين كما يستهدف المنطقة العربية برمتها، ولا بد من أن يكون هناك آلية ما للتنسيق بين هذه الأحزاب في سياق التصدي لهذا المشروع".

وليس أدل على ذلك، بحسب أبو علبة، "مما يجري الآن في منطقتنا لأن أصحاب هذا المشروع الاستعماري يفصحون عنه بكل وضوح، وسابقا كان الأمر خاضعا للاستنتاج أو للتحليل، أما الآن فأصبح الموضوع مطروحا على الطاولة وليس خاضعا فقط للتحليل، ما يعني ضرورة استشراف المهمات القومية الضرورية، إضافة للمهام الوطنية الداخلية الأردنية الديمقراطية والسياسية والاجتماعية".

وفي ردها على سؤال حول نقاط القوة التي تراها في "حشد"، أجابت أبو علبة، أن من أبرز النقاط التي نعتز ونخاطب الناس بها على المستويات الوطنية الداخلية، هي التجربة الطويلة للحزب منذ عام 1989 عندما عُقد أول مؤتمر له، حيث كان لهذه التجربة أثر مهم جدا في تقديم نموذج أمام الناس بأن هذا القول مقترن بالفعل والبرنامج المطروح في الدفاع عن القضايا الوطنية والدفاع عن القضايا الديمقراطية بالتأكيد، وهذا بارز سواء في مجال الدفاع عن قضايا العمال أو قضايا الطلاب أو قضايا المرأة وقضايا الوطن إجمالا، وحتى عندما مثّلنا في البرلمان لمرة واحدة عام 2010، ظل الإخلاص قائمًا لبرنامج الحزب تحت قبة البرلمان".

وتطرقت إلى "رؤية صاغها الحزب في وقت مبكر للعلاقة الأردنية الفلسطينية كبلدين وشعبين شقيقين، تقوم على أساس التكافؤ من حيث حق الأردن في أن يكون وطنا مستقلا ذا سيادة بعيدا عن أي طروحات تتعلق بالوطن البديل، وفي الوقت ذاته، نناضل من أجل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم وديارهم"، مضيفة أن "العلاقة بين الشعبين والبلدين لا تشبه أي علاقة أخرى بين أي بلدين، لذلك كان لا بد من اجتراح برنامج يتناسب وطبيعة هذه العلاقة المتداخلة بقوة".

ولم يغب عن بال أبو علبة، وهي تواصل الحديث عن نقاط قوة الحزب، أن تلفت لـ"رموز كثيرة من الحزب يعرفها الناس والمجتمع جيدا، قدموا تضحيات كبيرة في سبيل النضالات القومية والديمقراطية سواء عمال وطلاب وشباب ومعلمين، ودفعوا ثمنا سواء على المستوى الإنساني أو الفردي في غير مرحلة".

وتقر أبو علبة بتراجع أحزاب وقوى اليسار في الأردن والوطن العربي، معتبرة بأن السبب الرئيس لذلك هو "تراجع الحريات العامة، فقوى اليسار بدون حريات عامة لا تعيش، لأن أساس وجودها قائم على احترام الرأي الآخر وعلى تقديم البديل الوطني والديمقراطي، فإذا لم تكن هناك حريات عامة كيف سيتاح لها أن تقدم البديل وأن يشتبك مع المؤسسة الرسمية".

وأضافت، أن "التراجع مرتبط بأن حاضنة اليسار العربية والدولية لم تعد موجودة، ذلك أن الفتك بالدولة الوطنية العربية التي كانت تساند حركات التحرر في العديد من البلدان، قد أدى إلى تغييرات جوهرية في البنية السيادية والاجتماعية، فتدمير الدولة الوطنية كان سببا أساسيا في غياب مظلة عربية كانت تسند اليسار".

عالميا، تشير أبو علبة إلى مثال، كان لليسار حضور بارز فيه، عندما عُقد في العام 1975 أول مؤتمر دولي متعلق بالمرأة، أقرته هيئة الأمم المتحدة في المكسيك، وحينها أُتخذ قرار تاريخي بإدانة الصهيونية بصفتها حركة عنصرية معيقة لتقدم المرأة العربية والفلسطينية بشكل خاص، وذهب القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فأقرته، معتبرة بأن "القوى العالمية في ذلك الوقت، كانت تلعب دورا بارزا في موازين القوى، وحتى لو لم تكن لدينا علاقات مباشرة معها، لكن مجرد صدور مثل هذا القرار، أنعش كل الأحزاب الديمقراطية وأحزاب اليسار في العالم العربي وغير العربي".

المفارقة وفق أبو علبة، "حدثت في العامين 1990 و1991 عندما انهارت المنظومة الاشتراكية وتغيرت موازين القوى وساد القطب الواحد، بحيث طُرح ذلك القرار المتعلق بالصهيونية مرة أخرى على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إلغائه، وهو ما جرى بالفعل، إذ أُلغي في العام 1992 وحمل هذا الإلغاء معه تراجعا كبيرا في أوضاع اليسار والقوى الديمقراطية بشكل عام".

وأشارت إلى أن "الأمر يتعلق بموازين القوى بشكل عام، فأحزاب اليسار والأحزاب الديمقراطية وحركات التحرر فقدت مظلتها الدولية بفقدان التوازن الدولي والمنظومة الى كانت سائدة، والتي حلّ محلها هيمنة القطب الواحد".

وبشأن الشباب، قالت أبو علبة إن "هناك حركة إيجابية في إقبالهم على الانتساب للأحزاب بشكل عام، وكنت أتمنى أن تكون هذه الحركة مترافقة مع تقدم في مناح أخرى كتخفيف حدة نسبة البطالة بين الشباب، وتوسيع الفرص أمامهم في التعليم والمهن، ومساواة تلك الفرص بين الشباب في كل المحافظات ولكل الفئات الاجتماعية، لا سيما غير القادرين على الوصول إلى المنصات وطرح قضاياهم".

لكن أبو علبة ترى أن ذلك "لم يحدث حتى الآن، ومعظم الفئات التي تتجه للأحزاب، هي شرائح معينة من الفئات الوسطى الطامحة للتغيير ولمهن ومواقع سياسية متقدمة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "مشروع تماما لكن نحن نريد أن نفتح الفرص أمام الجميع، فهناك شباب تحصيلهم العلمي ممتاز مع ذلك فرصهم أقل من غيرهم".

وانتقدت من يقولون "نريد أحزابا برامجية، كأن هناك أحزابا بدون برامج أو كأنهم يريدون أن يلغوا البرامج التي كانت متبناة من قبل الأحزاب القديمة، أو أنهم يريدون برامج ذات طبيعة أخرى تختلف عن طبيعة البرامج التي تتبناها هذه الأحزاب، أي برامج تساير البرامج الحكومية"، متسائلة هنا، "ما الفائدة من وجود برامج أحزاب تساير برامج الحكومة ولا تنتقدها ولا تطرح شيئا جديدا عليها ولا تشكل رقابة عليها؟".

واعتبرت أبو علبة أنه "تاريخيا، في الأردن، لم تشارك الأحزاب في السلطة التنفيذية إلا في فترات قصيرة جدا وعبر رموز من الإسلاميين"، لافتة إلى أن "القيمة الحقيقية للبرنامج الذي يتبناه الحزب هو في اشتباكه المباشر مع السلطة التنفيذية، بمعنى أنه عندما تكون موجودة بالحكومة أو بالسلطة التشريعية أو تحت قبة البرلمان، فهي تدافع عن هذا البرنامج في السلطة التشريعية أو في السلطة التنفيذية، وهذه قيمة البرامج، وما عدا ذلك تصبح قيمتها دعائية فقط لا غير أو تثقيفية".

وتطرح أبو علبة مثالا بشأن ذلك، قائلة، "الأحزاب القومية واليسارية قدمت مؤخرا ورقة رؤية اقتصادية عند طرح مشروع الموازنة العامة 2024 للبرلمان، وهي جديّة وتضم مقترحات مهمة جدا، وعقدت بشأنها ندوات، لكن هذه الأحزاب كونها بعيدة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، توقفت عند حدود نشر رؤيتها، والسلطة التنفيذية ليست ملزمة قانونيا بمناقشتها أيضا".

وبشأن الضمانات القانونية بعدم التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي، قالت "إن وجود مادة في قانون الأحزاب حول هذا الموضوع، مكسب للقوى السياسية جميعها، وتحديدا للفئات التي ما تزال ترتجف من المراحل السابقة"، لكن أبو علبة اعتبرت أن "واقع الحال ما يزال ملتبسا، بمعنى أن هناك بيروقراطية داخلية اعتادت على إعاقة العمل الحزبي والتصدي للحزبيين ومنعهم من العمل تحديدا في الجامعات وميادين العمل المهنية المختلفة".

وأضافت، أن "وجود القانون وحده ليس ضامنا لإنهاء ذلك الواقع، كون له امتدادات عبر عشرات السنين في ظل أحكام عرفية وفي ظل ثقافة عرفية، فعلينا ألا نتوقع أنه بمجرد أن جاء تعديل ما في القانون سيكون المناخ السياسي منفتحا".

وطالبت بمتابعة "أكثر دقة لذلك الملف، خاصة في الجامعات والمؤسسات المهنية وإدارات العمل المختلفة، لجهة التأكد من تطبيق القانون وتجنب العقوبات لصالح الحوار"، معتبرة بأن "أي إشكالية وطنية داخلية، يجب أن يجري حلها بالحوار الديمقراطي الداخلي".

وتطرقت إلى "تحفظ كبير من حزب حشد على نظام عمل الأنشطة الطلابية الحزبية في الجامعات، لا سيما فيما يتعلق بالقيود الموجودة في النظام"، مشيرة إلى أن "أفضل الطلبة في عقود ماضية أصبحوا قامات وطنية كبيرة، وساهموا في بناء الدولة الأردنية، وفيما كان لهم أنشطة سياسية بارزه في الجامعات، كان تحصيلهم العلمي في المقابل ممتازا".

وأضافت، "لا داعي للخوف ولا للخشية، أو أن يكون هناك تضييق على الطلاب والتحفظ على أنشطتهم، ذلك أن الأنشطة السياسية من شأنها أن توسع مدارك الطلاب وأذهانهم، ومن شأنها كذلك أن تخفف أعباء المشاجرات الطلابية على الإدارات المختلفة لأنها تصرف اهتمام الطلاب نحو القضايا الجديّة والشؤون الوطنية على حساب القضايا التي يتشاجرون من أجلها".