جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد الكتيبة 630 وضابطين في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصره في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه إلى 569 منذ السابع من أكتوبر.

وسمح الجيش بنشر أسماء القتلى وهم المقدم المتقاعد نثنائيل يعقوب ألكوفي (36 عاما) من حيفا، قائد الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي، الرائد المتقاعد يائير كوهين (30) من رمات غان، القائم بأعمال قائد السرية في الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي، اللواء المتقاعد زيف تشين (27) من كفار سابا، مقاتل احتياطي في الكتيبة 630، في اللواء الجنوبي.



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلين احتياطيين من الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي أصيبا بجروح خطيرة في المعركة في جنوب قطاع غزة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهما.



وبذلك الإعلان، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 27 أكتوبر عندما بدأت المناورة البرية في قطاع غزة إلى 232، وإلى 569 منذ السابع من أكتوبر.-(وكالات)

