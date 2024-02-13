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بايدن: هدنة مؤقتة لستة أسابيع قيد البحث

2/13/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الاثنين، إن اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة مع وقف "لستة أسابيع على الأقل" للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس ، هو حاليا قيد البحث.


وبحسب صحيفة واشنطن تايمز ، شدّد الرئيس الأميركي مجدّدا على "وجوب حماية" المدنيين الفلسطينيين في رفح في حال شنّت إسرائيل عملية عسكرية برية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.-(بترا)


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