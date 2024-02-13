بايدن: هدنة مؤقتة لستة أسابيع قيد البحث

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الاثنين، إن اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة مع وقف "لستة أسابيع على الأقل" للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس ، هو حاليا قيد البحث.
وبحسب صحيفة واشنطن تايمز ، شدّد الرئيس الأميركي مجدّدا على "وجوب حماية" المدنيين الفلسطينيين في رفح في حال شنّت إسرائيل عملية عسكرية برية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.-(بترا)
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