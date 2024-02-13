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هيومن رايتس: إجبار 1.7 مليون فلسطيني برفح على الإخلاء أمر كارثي

2/13/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن إجبار إسرائيل 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجدداً "غير قانوني، وستكون له عواقب كارثية".
وطالبت المنظمة الحقوقية في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" الليلة الماضية، المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع"، مشددة على أنه "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة".
وشهدت رفح فجر أمس الاثنين، ليلة دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.
--(بترا)

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