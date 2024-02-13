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مفوض أممي: سيناريو اجتياح رفح مرعب

2/13/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، إن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح "أمر مرعب" مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من المدنيين سيقتلون مجددا، داعيا العالم لعدم السماح بذلك.
ولفت تورك، في بيان، إلى أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح بقطاع غزة، حيث يوجد حوالي 1.5 مليون فلسطيني على الحدود مع مصر دون أي مكان آخر يفرون إليه "أمر مرعب".
وأضاف: "بالنظر إلى المذبحة التي وقعت حتى الآن في غزة، فمن الممكن أن نتصور تماما ما ينتظرنا في رفح".
وحذر من أن التوغل في رفح قد يعني أيضاً نهاية "المساعدات الإنسانية الهزيلة" مع ما يترتب على ذلك من آثار ضخمة على قطاع غزة بأكمله، ويشمل ذلك مئات الآلاف المعرضين لخطر المجاعة في شمال غزة.
وأضاف أن "احتمال تنفيذ مثل هذه العملية في رفح يخلق خطرا إضافيا بوقوع جرائم فظيعة في ظل الظروف الحالية".
وشدد تورك على أنه يتعين على إسرائيل الالتزام الكامل بالقرارات الملزمة قانونًا التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي والقانون الإنساني الدولي.
وفي 26 يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقال تورك: "يجب على العالم ألا يسمح بذلك (الهجوم على رفح). يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأردف "يجب أن يكون هناك تصميم جماعي متجدد للتوصل إلى حل سياسي".
ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.
وشن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين "28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا"، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.-(الأناضول)

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