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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا ومخيمات وبلدات بالضفة الغربية

2/13/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر فلسطينية.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش نقذ اقتحامات في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ومدينة جنين ومخيمها (شمال)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، وعدد من مخيمات وبلدات محافظة نابلس (شمال).
وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها وشن عمليات مداهمة لعدد من المنازل.
وبيّن الشهود أن الجيش شرع بتدمير شوارع وبنية تحتية في المدينة والمخيم، فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة.
وأوضحوا أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت في عدة مواقع فيما سمع أصوات تفجيرات بين الحين والأخر.
كما اقتحمت قوات الجيش بلدات اليامون وكفر دان والسلية الحارثية في محافظة جنين.
وفي مدينة قلقيلية، اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرت عدة ساعات، وفق شهود عيان للأناضول.
وأشار الشهود إلى أن الجيش اعتقل مواطنا على الأقل، فيما أبلغ عن إصابة آخر بجراح.
وبينوا أن قوات الجيش تمنع مركبات الإسعاف من الوصول للمصاب وتقديم الإسعاف له.
تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)

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