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حماس: تصريحات بوريل تكشف مزاعم إسرائيل الملفقة تجاه“الأونروا”

2/13/2024 4:30:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت حركة“حماس”، إن تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رغبة إسرائيل في التخلص من“أونروا”، تكشف نية تل أبيب تجاه“المزاعم الملفقة” ضد موظفي الوكالة الأممية في قطاع غزة، بالمشاركة في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت أن حديث“بوريل بأن الكيان (إسرائيل) أراد التخلص من أونروا على مدار سنوات، إثبات جديد يكشف النوايا الصهيونية من وراء الترويج لمزاعم ملفّقة ضد الأونروا وموظفيها”.
وتابعت في بيان أن ذلك يأتي“في محاولة لشطبها لما تمثله من شاهد على حق شعبنا في العودة إلى دياره التي هُجّر منها قسراً”.
وأكدت حركة حماس“أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في رعاية اللاجئين الفلسطينيين”.
ودعت، الأمم المتحدة والدول الداعمة“إلى عدم الخضوع لآلة التضليل التي يسوقها الكيان الصهيوني، الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت مزاعمه، وفقا لتصريح المفوض العام للأونروا”.
وقال بوريل، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على“حل القضية الفلسطينية عبر مبدأ حل الدولتين وليس عن طريق إلغاء العمل الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”.
وشدد خلال مؤتمر صحافي، أنه“في حال تم إلغاء عمل الأونروا، فإن مشكلة النازحين الفلسطينيين ستظل قائمة، بل ستصبح أسوأ”.
ولفت إلى أنه“لا يخفى على أحد أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه“أونروا” بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، ذهبت بها إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب“إبادة جماعية”، بعدما خلّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.-(الأناضول)

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